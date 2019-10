Kirúgták, mert videóra vette, hogyan készítik el náluk a tésztát

A cég is elismerte, hogy így készítik el a tésztát, szerintük nincs is gond ezzel, még sincs munkája már a videót közlő nőnek.

A Panera Bread az Egyesült Államokban egy kávézó-pékség-lánc, ahol egyszerűbb meleg ételeket, leveseket, tésztákat is felszolgálnak. Múlthéten a TikTok videómegosztón az egyik alkalmazott megosztotta, hogyan készítik elő a mac&cheese-t, az amerikaiak sajtos tésztáját.

„Felfedte” a Panera titkát, ami nem más, mint hogy az adagonként zacskókba fagyasztott tésztát, belerakja meleg vízbe, majd mikor megmelegszik, kiveszi, és tálalja.

A videó közben kikerült a Twitterre is, ahol egy felhasználó azt írja,

Valaki azt mondta nekem, a Panera kórházi ételt ad, és ez most be is bizonyosodott

(Feltehetően nem járt még magyar kórházban.)

Nem csak ennél a felhasználónál, másoknál is kicsapta a biztosítékot a videó, noha megint mások meg arról írnak, nem is értik, min lepődnek meg egyesek, „azt gondolták, hogy ott áll a séf a konyhában, hogy elkészítse nekik személyesen a mac and cheese-üket?”

Apparently, this is how Panera Bread prepares the mac and cheese. (via TikTok) pic.twitter.com/jUv47TYBhm — UberFacts (@UberFacts) October 11, 2019

A cég a Washington Postnak elismerte a videó hitelességét, és azt írta, hogy nem az üzleteikben készül el a tészta, hanem máshol a levédetett receptjeik alapján, amit a séfjeik fejlesztettek ki.

Fagyasztva érkezik a pékség kávézóinkba, ami lehetővé teszi, hogy kerüljük a tartósítószerek használatát, ami nem felel meg a tisztasági szabályainknak

– tették még hozzá. Arról egyébként nem is szólva, hogy na nem előre készre főzve, de az adagonkénti levákuumozott majd alacsony hőmérsékletű vízben lassú főzést, vagyis a szuvidálást, a legjobb éttermek is használják.

Mindenesetre a videót rögzítő alkalmazottat kirúgta a Panera Bread.

Lol, elvesztettem emiatt az állásomat

– írta a Twitteren. A cég ezt nem erősítette meg.