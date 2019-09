Egy éve ilyenkor: Nem sokkal az első szex után kómába esett a bionikus péniszű férfi

Mint minden héten, ezen a héten is elővettük az olvasóink körében egy éve ilyenkor nagyot menő cikkeinket.

Épp egy éve hunyt el Olaszország leghíresebb playboya, „Rimini Romeója”, miközben egy 23 éves turistával szexelt. 63 éves korában érte a halál Maurizio Zanfantit, aki elmondása szerint egy jó nyáron akár 200 nővel is lefeküdt. Az olasz sajtó szerint úgy ment el, ahogy szeretett volna. Már az élők sorából.

Egyesek nagyon fura hobbival rendelkeznek

– nyilatkozta az a kamionsofőr, aki videóra vette, pontosabban a fedélzeti kamerája, ahogy az angliai Northampton mellett, az M1-es autópálya szélén, egy férfi a szalagkorlátnál szexel egy guminővel.

Nem megyünk túl messze a következő hírrel sem. Egy derbyshire-i hentes a boltja előtti táblán szeret vicces üzeneteket hagyni, de tavaly ilyenkor talán túl messzire ment, legalábbis sokan – főleg vegánok – felháborodtak a feliratán.

Andrew Wardle pénisz nélkül született, 44 éves korában építettek be neki egy műpéniszt, amit ki is próbált magyar származású barátnőjével.

Annyira elégedett vagyok vele! Ez fantasztikus!

– nyilatkozta utána a barátnő, Fedra Fabian, de aztán nem sokkal később a férfi kómába esett. Öt napig feküdt így, és először nem lehetett tudni, az új szerve miatt, vagy esetleg más okból.

Stephen Ringo élete mire 39 éves lett, teljesen tönkrement. A felesége is elhagyta, mert egyszerűen képtelenek voltak szeretkezni a férfi hatalmas súlyfeleslege miatt. Ringo a helyzetet megelégelve, eldöntötte, lefogy. És sikerült is neki, nem kis meló árán. Az előtte-utána képnél nincs is ennél nagyobb bizonyíték.

