Letartóztattak egy hatéves kislányt, mert hisztizett az iskolában

Egy nyolcévest is letartóztatott aznap a rendőr.

Orlandóban megbilincselt és letartóztatott egy iskolarendőr egy hatéves lányt, azért mert hisztériázott. A rendőr ellen most belső vizsgálat indult – írta a Daily Beast.

Kaia Rolle nagymamája, Meralyn Kirkland a helyi sajtónak azt mondta, a lány egészségügyi állapota miatt nagyon rosszul aludt előtte, az osztályban emiatt helytelenül viselkedett, és a tanáriba küldték. Ott az iskolai egyik alkalmazottja megfogta a csuklóját, hogy lenyugtassa, de ez pont fordítva sült el, és a lány ráripakodott és meg is rúgta az ott dolgozót.

Rolle-t a fiatalkorúak fogdájába vitték testi sértés miatt, és letartóztatási fotót is csináltak róla.

Az orlandói rendőrség közlése szerint aznap a rendőrük, Dennis Turner két gyereket is letartóztatott az iskolában., a másik egy nyolcéves volt. Elvileg ehhez engedélyt kellett volna kérnie ehhez a rendőrség parancsnokától, de Turner ezt nem tette meg, és ezért most belső vizsgálat is indult ellene.

