Elég drága pulcsik lennének ezek, de nem emiatt akadtak ki a tervezőkre

Nem lett túl ízléses.

A hétvégén mutatta be a Bstroy nevű márka a következő, 2020 tavaszi kollekcióját. Az új ruhákról raktak ki képeket az Instagram-oldalukra is, köztük olyan pulóverekről is, amelyek az elmúlt időszak iskolai lövöldözéseire (Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook és Stoneman Douglas) utalnak. Méghozzá nem is finomkodtak,

a kapucnis pulcsikon az iskola neve, logója és lövéslyukak, szakadások találhatóak.

Ez taszító

– írta egy kommentelő az egyik fotó alá, a Twitter felhasználói pedig még tovább mentek.

Ez nem provokatív. Ez nem művészi. Ebben nincs semmi kifinomultság. Ebben nincs egy fikarcnyi intelligencia sem. Ebben semmiféle dizájner készség nincsen. Legjobb esetben is trehány dolog

– írta bibbygregory a Paper cikke szerint.

A Bstroy a Samsara elnevezésű kollekció pulóveri okozta felháborodás miatt közleményt adott ki, amiben azt írták:

Néha az élet fájdalmasan ironikus. Mint az iróniája egy erőszakos halálnak egy olyan helyen, egy iskolában, amit biztonságos és ellenőrzött területnek tartottak. Mi az élet törékenységére, rövidségére, kiszámíthatatlanságára emlékeztetünk, ugyanakkor emlékeztetünk a benne rejlő végtelen lehetőségekre is

– írták, és bármit is gondoltak ezzel. A TIME-nak eljuttatott levelükben arról is írnak, hogy az ügy fontosságára akarták felhívni a figyelmet, és

felszabadítja a tragédia túlélőit a ruhákban rejlő történetmesélés.

Azt viszont nem lehet tudni, felvették-e a kapcsolatot egy túlélővel is.

A márkát, ami az ezer dolláros, vagyis 300 ezer forintos farmereikről vagy a Nike betonba öntött cipőiről lehet ismerni, ezeket a ruhákat nem kívánta piacra dobni, de a TIME arról ír, hasonló pulcsik náluk 210 dollárba kerülnek, úgy 60 ezer forintba.

A kollekció része ezeken a pulcsikon kívül még két póló, amiken az a szöveg szerepel, hogy „Bstroy Harci Iskola”, három másik pólón fegyveres erőszakról szóló újságcímlapok találhatóak, egy harmadik típuson pedig olyan a nyakrész, mintha elvágták volna a nyakat, és folyna belőle a vér.

