Ellie Goulding hozzáment műkereskedő pasijához

Ellie Goulding férjhez ment Caspar Jopling műkereskedőhöz, akivel több mint két évig jártak jegyben. A ceremóniát Yorkshire-ben tartották a Howard-kastélyban, többek között Orlando Bloom, Katy Perry és a királyi családból Eugénia-, valamint Beatrix hercegnő is részt vett a ceremónián.

Goulding exe, Harry herceg nem jelent meg az esküvőn.

Ellie Goulding kisses husband Caspar Jopling in front of famous guests at York Minster https://t.co/CtUfBo6PSU pic.twitter.com/DCr1a6M8kn

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 31, 2019