Harminchat év után szabadulhat az amerikai férfi, akit életfogytiglanit kapott egy 50 dolláros rablásért

Az akkor a huszonkét éves, alabamai Alvin Kennard, és egy barátja, 1983-ban 50 dollár 75 centet (mai értékén számítva, nagyjából 37 ezer forintot) vittek el egy bessemeri pékség kasszájából. Mivel Kennard akkor már büntetett előéletűnek számított, életfogytiglani börtönbüntetést kapott a piti rablásért. A férfi 36 év letöltése után, idén szabadulhat – írja a Washington Post.

Kennard az Alabamában az 1970-es években bevezetett, a visszaeső, erőszakos bűnelkövetők megfékezésére bevezetett, úgynevezett „három csapás törvény” értelmében kapott a bűncselekményei súlyához képest eszméletlenül szigorú büntetést. Amikor 18 éves volt, a nevét összefüggésbe hozták egy betöréssel. A tettesek egy használaton kívüli, elhagyatott benzinkútra hatoltak be jogtalanul. Kennardot az ügy miatt három év próbaidőre bocsátották.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG

— Beth Shelburne (@bshelburne) 2019. augusztus 28.