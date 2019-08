Jessie J és pasija, Channing Tatum is otthagyják a közösségi médiát

Tatum nem érzi magát kreatívnak, az énekesnő pedig szeretne a való életben élni.

Channing Tatum még augusztus elején írta ki Instagramjára, hogy egy időre eltűnik és otthagyja a közösségi médiát. A színész azt írta, azért döntött a szünet mellett, mert nem érzi magát kreatívnak, és úgy gondolja, Instagram nélkül majd az lesz. Ebben most követte őt barátnője, az énekesnő Jessie J is. Ő azt írta, már korábban is tartott szünetet Instagramon, de most újra megteszi, hogy a való életben éljen, mert úgy érzi, túl sok időt tölt el görgetéssel. A kép mellett a biztonság kedvéért még hozzátette, hogy egyébként minden rendben van vele – még mielőtt nekiállnak találgatni az emberek, hogy azért lép le, mert szörnyű magánéleti válságban van.

Kiemelt kép: Instagram/Jessie J