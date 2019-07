Egészben nyelt le egy majmot egy komodói varánusz

Meg se kottyant neki.

Hat nyelés

– ennyi elég volt egy körülbelül 3 méter hosszú komodói varánusznak, hogy lenyeljen egészben egy majmot. Az esetről videó is készült, ami már csak akkor kezdi el rögzíteni, amikor a felén túl van már a hüllő.

Noha a videó meghökkentő, az Indonéziában honos gyík egyébként sem a kis étvágyáról híres, általában disznókat, őzeket, kígyókat eszik.

Testük 80 százalékának megfelelő nagyságú áldozatot is képesek bekebelezni, a becserkészésük se okoz nekik gondot, akár 25 km/órás sebességre is képesek.

Néha emberek is áldozataikká válnak, az elmúlt 40 évben négy ilyen esetről tudni. A legutóbbi 2009-ben történt, amikor is egy férfi leesett egy fáról, mire két komodói varánusz marcangolta darabokra. Ha még sikerülne is elmenekülni előle, harapása, és a szájában található méregmirigyek miatt pár nap múlva biztos elpusztul áldozata, ezt pedig kivárja a gyík.