Megcsömörlöttem, pedig 31 évesen szűz vagyok

A szüzesség kérdése igen fontos téma, sok olvasónk van, aki felnőtt férfiként vagy nőként küzd azzal, hogy kikeveredjen a helyzetből. Olvasónk 31 évesen úgy érzi, elege van, apátiát érez, és keresi a kiutat. Neki is segítünk, és ha neked is van problémád a szexuális életeddel, a párkapcsolatodban megélt szexszel, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Olvastam Géza levelét és megérintett, mivel hasonló cipőben járok, csak egy tízessel előrébb tartok korban. 31 évesen hatványozottan 22-es csapdájának érzem a helyzetet. Csókban már volt részem, először 24 évesen, részegen, nem volt nagy élmény. 26 évesen aztán komolyabban is próbálkoztam egy lánynál, de tovább nem jutottunk, mert szinte megbénultam a feszültségtől, ami a sok elfojtás miatt felhalmozódott. Azóta visszasüllyedtem az apátiába, pár randit összehoztam, de csak a kávézásig jutottunk, ma már az sem megy. Mindig is introvertált voltam, alacsony önbizalommal, ma már viszont szinte nem is akarok ismerkedni, kerülöm az embereket a muszáj helyzeteken kívül. Természetesen ilyen témákat a haverokkal sem lehet megbeszélni, pedig tudják a helyzetet, de szerintem nem akarnak érzékeny pontra tapintani. Megcsömörlöttem sajnos, pedig a külsőmmel nincs baj, az átlagnál intelligensebb vagyok, jó munkám van és más területeken sikeresen haladok előre. Köszönöm, hogy leírhattam.

Az olvasói levelet József küldte nekünk, a téma a késői szüzesség, ami valóban egy ördögi kör bizonyos kor felett, viszont csak és kizárólag az illető saját akarata az, ami kivezet a csapdahelyzetből.

Mit lehet tenni?

A szüzesség egy bizonyos kor felett szégyenérzettel párosulhat, ez pedig olyan önbizalomhiányban is megtestesülhet, ami végül gátolhat még abban is, hogy a férfi szóba álljon egy nővel. A gátlásosság és a félelem ilyenkor mindent ural. A 40-es éves szűz című film tökéletesen megmutatja, hogy mennyire elszigetelt és magányos így élni, a felnőtt férfi valóban megragad egy sajátos időzónában, mintha nem is lenne része a felnőttek világának. Több oka is lehet annak, ha valaki 25 éves kora felett még szűz, például a vallás, vagy az, hogy valamiért ez a védekezési mechanizmusa: regresszióban van, így védve magát a kudarctól, csalódástól. A nőkkel való intim helyzetek megfélemlítik a szűz férfit, ez semmi másért nem történik, minthogy fogalmuk sincs arról, hogy milyen következményei lehetnek az érintéseknek, nincsenek felkészülve arra, mi vár rájuk, mit fognak érezni. Szó szerint leblokkolnak, és ez újabb sikertelenséget és kudarcélményt jelent.

Az segít, ha hiteles információkat szereznek a szexualitásról, ha megismerik a kölcsönös meztelenséget, ha megtanulnak csókolózni. Ezt az Államokban speciális terapeuták csinálják testi érintkezéssel, rengeteg pénzért, itthon ez nem elérhető, viszont szexterápián sokat lehet tanulni abban, hogyan kellene a nőkhöz közeledni.

A tapasztalatszerzés az egyetlen kiút, így a randizgatással kellene kezdeni: minél több nővel kellene beszélgetni, lehetőleg olyanokkal, akik egyáltalán nem tetszenek, és soha nem is akarna többet tőlük a szűz férfi.

A sok-sok beszélgetést mihamarabb érdemes elkezdni, erre a Tinder is alkalmas lehet: csetelés helyett azonnal személyes találkozót kérjünk, ha a lány hárít, akkor keressünk mást azonnal. A cset rossz irány, viszont a személyes találkozás nagyon jó, ezen keresztül sikerülhet megtanulni könnyedebben beszélgetni bármilyen témáról. A témákra a 36 kérdés a szerelemhez kérdőív segíthet, ezt az interneten bárhol megtalálni. Olvasónk speciális gondja, hogy apátiában van, nem látja a kiutat, nincs kivel erről beszélgetni. A lelkiállapota feltehetően szomorkás, csalódott, kiüresedett, erre naplóírást javaslok az alábbi feltételekkel:

minden reggel írja le az aktuális érzelmi állapotát: szomorú, mérges, dühös, csalódott, örömteli, stb.

2 hét után elalvás előtt írjon le 10 jó dolgot a napjából: látott egy szép madarat, evett egy finom ételt, rámosolygott valaki a buszon, satöbbi.

Egy teljes hónapig lenne célszerű a naplót írni a fent írtak szerint, és csak ezek után javaslom a randizgatást elkezdeni. Nem ciki, ha leírja és begyakorolja a kérdéseket, és az sem, ha eleinte izgul, fél a találkozásoktól. Erőltetni kell, csak akkor lesz később eredménye. A randizgatás is olyan, mint bármi más az életben: minél többet csináljuk, gyakoroljuk, annál jobban fog menni. Nem egy lánynál, hanem legalább húsznál harmincnál érdemes tanulságokat levonni. A kalandokba érdemes bevonni egy tinderezésben jártas havert is, akivel könnyebben meg tudja beszélni a tapasztalatokat. Olvasónknak is, mint mindenkinek, ez az egy élete van, ő dönt arról, hogy hogyan éli meg.

