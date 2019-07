Nem engedték fel a nőt a repülőgépre, mert ezt a ruhát viselte

Az American Airlines elnézést kért, miután egy nő szerint megalázták, mikor azzal szembesítették, ha nem fedi még le valamivel magát, nem szállhat fel a gépre – számolt be róla a CNN.

Latisha „Tisha” Rowe a fiával szállt volna fel a jamaicai Kingstonból Miamiba repülő gépre június 30-án, mikor a légitársaság egyik munkatársa arra kérte, hogy lépjen ki a gépből, hogy beszélhessenek. Meg is tette, ahol azt mondták neki, hogy nem engedik repülni, amíg nem fedi le valamivel a vállát és a karjait, a rövid overállja ugyanis pánt nélküli volt. Megkérdezték tőle van-e kabátja, majd végül adtak neki egy plédet, amivel betakarhatta magát – mondta a CNN-nek a nő ügyvédje, Geoffrey Berg.

Rowe egyébként meg is osztotta a vele történteket a Twitterén, és egy képet is posztolt magáról a kifogásolt ruhában. Szerinte neki afroamerikaiként kétszer annyi elvárásnak kell megfelelnie.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq

— Tisha Rowe MD, MBA (@tisharowemd) July 1, 2019