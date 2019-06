Singh Viki photoshoppolt képeivel ijesztgeti a követőit

Nem is olyan rég láttunk előtte-utána fotót Singh Vikiről, de az a valódi fogyását mutatta. Mostani fotópárjaival viszont azt akarta szemléltetni, hogy mi történik mostanában az Instagramon.

Egyszerűen nem tudok szó nélkül elmenni amellett az UFO jelenség mellett ami instán zajlik!! Az új szépségideál egyszerűen rémisztő!!! Sok-sok százezren, sőt millióan követtek olyan embereket illetve inkább insta kreált “lényeket” akik nem is léteznek!! Ezek az emberek szörnyű elferdült torz tükröt tartanak elénk szétphotoshoppolt cétnavékony karjaikkal- lábaikkal, UFOvá rajzolt arcukkal… ezzel súlyos komplexusokat gerjesztve MINDENKIBEN ( még bennem is)!!! Könyörgöm NE dőljetek be!!!