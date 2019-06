Az MTV feltámasztja Ashton Kutcher celebátverős műsorát

Telefonra tér vissza a Punk'd.

Akik az előző évtizedben voltak fiatalok és sokat lógtak tévé előtt, azok valószínűleg találkoztak Ashton Kutcher rejtett kamerás, celebeket megviccelő átverős műsorára, a Punk’dra. Gyakorlatilag a nálunk is népszerű Kész Átverés eredetije volt. A műsor ősverziója 2003 és 2007 között, furcsa módon négy év alatt 8 évadot élt meg, majd véget ért, köszönhetően annak is, hogy Ashton Kutcher túl nagy sztár volt ahhoz, hogy továbbra is egy MTV műsorban süssön el kamasztréfákat más híres emberek kárára.

Az MTV 2012-ben feltámasztotta, de Kutcher akkor csak egy epizódra tért vissza, a többi epizódot meg egy-egy híresség vezette. Aztán megint véget ért, aztán az MTV újra megpróbálta feltámasztani 2015-ben, egy nagyrészt ismeretlen műsorvezetővel, de bukott a dolog. Most újra feltámasztja az MTV a Punk’dot, bár valószínűleg megint nem Kutcherral, írja az AV Club, a nagy csavar most az benne, hogy nem a tévébe tér vissza, hanem a csatorna új, telefonra érkező Quibire. Hátha az új generáció rákap, ha mobilon nézhető, és nem az ósdi televíziókészülékben. Tekintve, hogy a prankvideó műfaja igen népszerű a YouTube-on, talán még be is jöhet, de még nem tiszta az üzleti modell, viszont a nosztalgia valószínűleg pont úgy nem fogja sikerre vinni, mint a korábbi próbálkozásokat se a műsor újraindítására.

Kiemelt kép: Andrew Kent/Getty Images