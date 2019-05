Veszprém környéke még zord időben is jóképű

Egyre inkább érdemes sűrűn felkeresni Veszprémet, ami 2023-ban a Balaton-felvidékkel közösen Európa Kulturális Fővárosa, ez esetben főrégiója lesz. A város és környéke már most számtalan olyan lehetőséget kínál, amikkel kiválóan el lehet tölteni egy baráti, haveri napot. Négy helyet mutatunk be Veszprémben és a környező településeken, ahova érdemes elmenni kis kocsikázással.

Morcos arcát mutatta az időjárás, amikor beültünk az autóba Budapesten, de azért bíztunk benne, hogy az esőfellegeket elfújja a szél, és mire lesuhanunk a Balaton-felvidékre, kisüt a nap. Nem így lett, viszont ez kiváló alkalom volt arra, hogy megtudjuk, hogyan lehet egy tartalmas (eső)napot összeállítani rossz idő esetére.

Azt modelleztük le, mit tehet az ember fia/lánya Veszprémben és környékén, amikor épp kicsi a sansz egy barnító strandolásra a Balatonnál.

Az alapvetés az, hogy maga Veszprém és a környező régió csoda egy hely, ami a fővárosból elég jól és gyorsan megközelíthető (M7-8-as főút), de a várost főút köti össze Győrrel, Balatonfüreddel, Körmenddel és Tapolcával is. Jó forgalmi viszonyok között az ember másfél óra alatt kényelmesen oda is ér, hála a városig gyorsforgalmi útként funkcionáló 8-as főúton (azért írtuk ilyen körülményesen, mert 110-zel is lehet menni rajta, mégse matricaköteles).

Mielőtt rátérnénk napunk tanulságaira, egy fontos dolgot még nem árt megjegyezni: Veszprém egyedül lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban. Ez pedig nagy fejlesztéseket, sok új kulthelyet és megújított köztereket ígér majd, szóval érdemes lesz szemmel tartani a város változásait a következő 3-4 évben.

Kezdjünk egy kis mászással!

Utunk a Balatonhoz vezetett elsőnek (ha már kultfőváros: Veszprém a Balaton-felvidékkel együtt pályázott), hisz a 73-ason nagyon gyorsan elérhető Balatonfüred. Útba esik a Balatoni Élménypark Nosztori. Ugyan a képen látható bravúrt – behajtani autóval a kalandpályák alá – nem tudjuk végrehajtani, cserébe egy kompakt parkot kap az ember, ahol különböző nehézségi fokú akadálypályákon mászhat, felülhet a kerti vasútra, slackline-on egyensúlyozhat, kötélpályán csúszhat, minigolfozhat és így tovább. Simán el lehet itt ütni egy napot egy baráti társasággal, ráadásul nem vészes áron: aki nem mászik, az már 1000 forintért vehet sétajegyet.

Fine dining és panoráma

Számos strandot ajánlhatnánk a Balatonnál, azonban nem volt jó időnk, úgyhogy a csopaki Szent Donát Borkúrián folytattuk a baráti üdülést. Őket azért érdemes útba ejteni, mert szenzációs minőségű borokat készítenek (amikből sofőr ugye nem ihat, amíg vezet!), és a nemrég még a Márga nevet viselő, de már szintén Szent Donátra keresztelt éttermük is messze földön híres, a fine dining egyik balatoni mekkája, ahol sem ételben, sem borban nem lehet csalódni, együnk akár egy jércemellet füstölt kecskesajtos rizottóval, zöld és aszalt paradicsommal, no meg egy pohárka roséval. A panorámájuk – lévén Csopak tetején csücsül a hely – pedig lenyűgöző, Fűzfőtől Boglárig belátni innen a tavat, viszont mindennek meg is kérik az árát.

A volán mögül a volán mögé

Veszprém környékének egyik legjobb mókája a nemesvámosi gokartpálya, a Veszprém Gokart. Nemesvámos Veszprém elővárosa (pontosabban előközsége), a városból pár perc autózással ott van az ember a pár éve a nulláról felépített, nemrég újraaszfaltozott versenypályán. Ez aztán minőségi ugrás a sok helyen parkolókban kialakított, rázós, zötyögős, szezonális pályákhoz képest. Kapunk sisakot és eligazítást, majd lehet versenyezni egymással és az órával, 2200 forintért 7 percen át. Ennél ideálisabb haveri programot elég nehéz elképzelni. Csak utána a nagy autóba beülve vissza kell vennünk a versenytempóból a közutakon.

Falatok a patakparton

Budapesten is van egy híres Fricska étterem, szóval vigyázzunk, nehogy rossz honlapot nyissunk meg (itt a Facebook-oldaluk a biztonság kedvéért). A veszprémi Fricska mára nagybetűs Névvé érett a városban. Nagy előnye a szenzációs elhelyezkedése: közvetlenül a várnegyed alatt található, így ideális egy városnéző séta megkoronázására.

A Séd partján található, de ha épp rossz az idő, és nem tudunk a patakcsobogás mellett étkezni, a magát étteremlakásnak nevező hely belső része kárpótol minket. Közepesen drága bisztrókonyhára számítsunk olyan ételekkel, mint a Fricska Burger vagy a csevapcsicsa, az pedig biztos, hogy innen nem fogunk egyik fogás után se úgy távozni, hogy nem laktunk jól.

Ha utána levezető sétára vágyunk, érdemes a Veszprém-völgyi parkokat felfedezni, aztán beülni az autóba, és visszasuhanni Pestre. Miután leraktuk a kocsit, pukkanhat a megvásárolt bor is, ami mellett megbeszélhetjük a társasággal a nap tapasztalatait.