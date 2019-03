Zavarba ejtő az 4 ezer forintos pénisztisztító, mégis esküsznek rá

Talán néhányan még emlékeznek arra a férfire, aki soha nem mosta még meg a péniszét. Ha nem:

Zac-kel szemben vannak viszont, akik különösen ügyelnek rá, nekik került nemrégiben a polcra egy kifejezetten férfi nemi szervre specializált tisztítószer úgy 4-5 ezer forintért.

Egy apa, Dean Murray az egyik szupermarket polcán vette észre, hogy létezik:

Ha valaki szeretné, hogy friss illata legyen ott lent, az csavarhat még rá egy kis citromlevet is – viccelődött Twitter-bejegyzésében.

Oh my god, what is wrong with just a bit of soap snd water with s squirt of lemon juice…. #peniscleaner #MensHealth #feelingfresh… @moderndadpages @DaddyPoppinsBlg @threetimedaddy @SussexStomach @nottinghilldady is this something you gents may try?? 🤪 pic.twitter.com/bmtVJbociT

