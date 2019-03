Ben Affleck: Nem zavar, ha az alkoholizmusról kell beszélni

– mondta a Today Show-ban Ben Affleck, aki az elmúlt időszakot elvonón töltötte.

A színész természetesen beszélt feleségéről, Jennifer Garnerről is, hogy örül, hogy ő a gyerekei anyja, illetve azt is megemlítette, reméli, hogy jó apa, mert nagyon próbálkozik.

“It’s about yourself, your life, your family. And you know, people – we encounter these kinds of hurdles – and we have to deal with them.” @BenAffleck on alcohol addiction pic.twitter.com/KgWxvjCs3F

— TODAY (@TODAYshow) March 4, 2019