Újradefiniálták a patikák szerepét (X)

Letisztult belső tér, új kategóriák és felkészült gyógyszerészek várják a vásárlókat

2019-ben országos lefedettséget érhet el az Alma Gyógyszertárak Referenciapatika Programja. A már megújult Alma Gyógyszertárak friss belső design-ja közkedvelt a betérők körében.

Az előzetesen elvégzett vásárlói közönség igényeit mérő kutatás során kiderült, bár az emberek 70%-a a széles választékot és a kedvező árakat keresi, de egyre fontosabb szemponttá válik számukra a kellemes patika belső. Az Alma Referenciapatika Program keretében az Alma Gyógyszertárak az új letisztult belső kialakítással mindezt maximálisan megvalósította.

A modern kor vásárlójának magas az információigénye és nagyon szeret széles kínálatból választani. A termékkínálat széles a klasszikus gyógyszertári terápiás csoportokon és egészségmegőrzéshez kapcsolódó termékeken túl olyan kategóriákkal is találkozhatnak a vásárlók, melyet jellemzően nem gyógyszertárban szoktak beszerezni. A szakértelem egyértelmű hozzáadott értéke a gyógyszertáraknak, de ezen felül egy garancia is, mert az itt elérhető termékek minőség és eredet szempontjából ellenőrzött forrásból, megfelelő szállítási körülményeket biztosítva kerülnek a polcokra.

Az egészségtudatos, megelőzést fontosnak tartó vásárlók szerint a harmonikus hangulat és XXI. századi design miatt szívesen járnak ezekbe a gyógyszertárakba. A már említett vásárlói igények felmérése alkalmával az emberek 43%-a kifejezetten a szabadpolcos patikát részesítette előnyben. Az Alma Referenciapatikákban dolgozó gyógyszerészek elmondása szerint: „A szabadon álló polcoknak köszönhetően olyan termékek is szem elé kerültek, amikről eddig a vásárlók nem is gondolták, hogy egy gyógyszertárban is beszerezhetők. Bár a vásárlási rutin változott, a felkészült gyógyszerészeink hatékonyabban tudnak konzultálni mindazokkal, akiknek kiemelten fontos a szakmai segítség”.