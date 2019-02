Kendall Jenner megpróbált megenni egy Rubik-kockát meg egy gumipapucsot

A modell Jimmy Fallon műsorának vendége volt, ahol a tévéssel egy egészen vicces játékban csaptak össze. Minden körben négy hasonló funkciójú tárgyról kellett eldönteniük, hogy melyik az ehető.

Kendall Jenner elsőre egy sárga gumipapucsot választott ki, amibe jó nagyot bele is harapott, de kiderült, hogy az egy igazi papucs, amin Fallon annyira röhögött, hogy majdnem leesett a székről. Ezután előkerült néhány telefon, gyerekjáték és egy Rubik-kocka is. Annyit elspoilerezünk, hogy utóbbiba is kár volt beleharapni.

Kiemelt kép: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon