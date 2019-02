Katy Perry leutánozta Nancy Pelosi mémesedett tapsát

A hétvégén nem csak Grammy-előbulik meg Story gála volt, de Los Angelesben a MusiCares keretein belül életműdíjat adtak Dolly Partonnak is, ahol egy rakás celeb ünnepelte meg mindezt. Így tett Katy Perry is, aki egy 100% poliészter ruhában izzadta végig az estét, aminek fénypontja számára egyértelműen az lehett, amikor is

találkozott Nancy Pelosival és együtt tapsolhattak.

Ha ezt most valaki nem értené, akkor az valószínűleg lemaradt a hét egyik szórakoztató momentumáról, A Tapsról. Donald Trump évértékelőt tartott, aminek végén a képviselőház demokrata párti elnöke egészen bizarr testtartásban kezdett el tapsolni.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic