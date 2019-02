A szájára tetováltatta a KFC nevét egy fiatal lány, háta ingyen ehet majd az éttermekben

Amikor a 20 éves Tabatha Andrade felvetette a szüleinek, hogy szeretne egy tetoválást, ők azt mondták nem bánják, csak annyit kérnek, hogy a lány alaposan gondolja meg, és olyan mintát válasszon, amelyiknek különleges jelentése van a lány számára. Az ausztráliai Melbourne-ben élő lány rengeteget gondolkodott a dolgon, aztán 2018 novemberében, mégis hirtelen felindulásból csináltatta meg az első tetoválását – írja a brit Metro.

A lány egy queenslandi nyaraláson jött rá, hogy mi az, ami egész életében, mindig boldoggá tudta tenni és amiben még sohasem csalódott: a csirkés gyorsétteremlánc, a KFC ételei.

