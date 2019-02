Bepereli a szüleit egy 27 éves férfi, mert a beleegyezése nélkül adtak neki életet

Születésellenesként határozza meg világnézetét az az indiai férfi, aki be akarja perelni a szüleit, mert az ő beleegyezése nélkül hozták világra. A 27 éves Raphael Samuel azt mondja, az anyját és apját is nagyon szereti, mindkettőjükkel harmonikus a kapcsolata, de az élet egyszerűen túl nagy szívás ahhoz, hogy bárkit, csak úgy rá lehessen kényszeríteni az elviselésére – írja a The Sun című brit bulvárlap.

Samuel szerint, egyetlen gyermeket sem szabadna olyan szenvedésnek és stressznek kitenni, mint például az oktatás, vagy egy karrier elkezdése, csak azért mert a szülők úgy döntöttek, hogy a saját örömükre gyermeket akarnak. Úgy gondolja, hogy

minden gyermek születése egyenlő egy emberrablással, vagy az élet pedig a rabszolgasággal

A férfi arra bíztatja a fiatal indiaiakat, hogy ne vállaljanak gyereket csak azért, mert a társadalmi nyomás erre kényszeríti őket. Tanait a Nihilanand című Facebook-oldalán terjeszti, melynek egyelőre szerény, 1300 fő körüli követőtábora van.

Egyik posztjában Samuel például ezt írja: „a jó szülő mindent megad a gyerekének, amire vágyik, és amire szüksége van, de a maga a gyerek a szülő vágya.”. Egy másik bejegyzésben pedig ezt: „egyetlen oka van annak, hogy a gyerekednek problémái vannak, az pedig az, hogy te életet adtál neki.”

Nem Samuel Raphael az egyetlen születésellenes aktivista Indiában, a többiek azonban nem azt hangoztatják, hogy egy gyermek születése magának a gyereknek rossz, hanem azt, hogy a Földre és a természetre nézve káros.

(Kiemelt fotó: Facebook / Nihilanand)