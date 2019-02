Melissa McCarthy elárulta, mit adna legszívesebben a lányainak

Melissa McCarthy színésznőt idén Oscar-díjra jelölték a Can You Ever Forgive Me? című filmben nyújtott alakításáért, legutóbbi nyilatkozatában pedig elmondta, hogy milyen támogatást kapott anno gyerekként a szüleitől, illetőleg mi az, amit ő is továbbadna a saját gyerekeinek:

A szüleim soha nem csak támogatóak voltak. Ők valami egészen hihetetlenül támogatóak voltak, de nem így, hogy »Minden, amit csinálsz, csodálatos, varázslatosan tudsz építeni!«, hanem sokkal inkább úgy: »Oké, ha elég keményen dolgozol és minden energiádat beleteszed, miért ne sikerülhetne? És ez lehet nem azonnal fog megtörténni, vagy talán soha, de legalább szereted csinálni.«. Szerintem ez a legnagyszerűbb dolog, ezt szeretném továbbadni a lányaimnak is. Én úgy hiszem, az senkinek nem segít igazán, ha azt mondják, »Te vagy a legjobb!«. Dolgozni kell azért, hogy azt halld: »Ha elég energiát fektetsz bele valamibe, akkor jó eséllyel olyan jó lehetsz benne, mint bárki más!«

— mesélte a színésznő az Oscar-gála előtti eseményen, ahol mindenki összegyűlt egy közös ebédre.

