Az internet szerint Adam Levine tetkója a mellbimbójával együtt azt írja, hogy tesó

Szerencsétlen Adam Levine-en röhög a Super Bowl félidei showja óta az internet, és mindig valami más okból éppen, hiába adományozta a Maroon 5 a teljes gázsiját jótékonysági célokra.

Most éppen azért röhögnek egy csomóan rajta, mert az egyik mellbimbója mellett olyan, mintha egy B és egy R lenne tetováltatva, ami ha a mellbimbóját O betűnek tekintjük, akkor azt adja ki, hogy BRO, vagyis tesó.

Pedig az a B valójában egy D, és a gyerekének, Dusty Rose-nak a monogramja a szívénél. Ez cuki, meg minden, de attól még továbbra is úgy fogunk tenni, mintha az lenne ott, hogy BRO, hogy tovább nevethessünk Adam Levine-on. Egészen addig, amíg nem találunk valami új okot rá, hogy nevessünk rajta.

guys i have REALLY tried to avoid talking about this BUT: do adam levine’s tattoos and left nipple spell out “BRO” or am i wild pic.twitter.com/NBl0FklcEG

— Terron Moore (@Terr) February 4, 2019