Ezeket érdemes tudni a szerepjáték szexről

A szerepjáték szex leginkább azoknak a pároknak ajánlott, akiknél kicsit megkopott a szex, unalmassá vált, és a hétköznapi szerepekből szeretnének egy kicsit kizökkenni. A passzívabb, félénkebb fél az alteregóján keresztül megélheti a dominánsabb szerepet és ez fordítva is igaz. Szexuálterapeuta szakértőnk összeszedte, mit érdemes tudni a szerepjáték szexről, és hogyan lehet elkezdeni.

A szürke hétköznapok, a számlák befizetése, a gyerekek nevelése, a munkahelyi, családi, otthoni problémák mind tesznek arról, hogy a szexuális élet ellaposodjon – persze csak akkor, ha hagyjuk. A szex egyfajta tükre a kapcsolatnak, ha az valamiért megakad, vagy unalmassá válik, akkor a változtatás segíthet, ennek egyik eszköze lehet a szerepjáték szex. Főleg azoknak ajánlott, akik félénkebbek az ágyban, nem annyira magabiztosak, hiszen egy új szerepbe bújva megszabadulhatnak 1-2 órára gátlásaiktól. Ez csak akkor működik jól, ha a partner is benne van, és ő maga is szeretné kipróbálni, önszántából. Bárki, aki aggódik azon, hogy elég jó-e az ágyban, hogy megfelelő-e a technikája, megtalálhatja a helyét a szerepjáték szexben.

Az alterego kiválasztása

Gondolhatnánk, hogy a szerepjáték szexhez ihletet adhatnak a pornófilmek, de inkább saját magunk vágyai után menjünk, ha belevágunk. Először is ki kell találni, ki az, akinek a bőrébe bújva képesek lennénk megélni a saját szexualitásunkat. Ehhez a következő kérdésekre érdemes választ adni saját magunknak:

Ki az a nő vagy férfi, esetleg könyv főhőse vagy képregény szereplő, akire felnézünk, akit idealizálunk? Van ilyen? Ha nincs, keressünk!

Az idealizált nő vagy férfi a fantáziánkban hogyan éli meg a szexet? Mit csinál az ágyban pontosan?

Mit mond szex közben?

Hogyan viselkedik szex közben?

Az alterego elfogadása

Ha megtaláltuk a választ, először csak fejben próbáljuk meg elképzelni, hogyan viselkedne az utcán alteregónk, hogyan beszélgetne bárkivel, hogyan viselkedve egy-egy adott szituációban a napunkban. Ezek után rátérhetünk a szexuális részre is, de eleinte csak egyedül: például önkielégítéssel, és csak fejben játsszuk el, hogy az alteregónk vagyunk, beindítva ezzel a fantáziát. Később jöhet a beöltözés is, majd a következő lépésben akár a kölcsönös maszturbálás is elindulhat a partnerrel. Lépésről lépésre fogjunk neki, ne azonnal. Így fogjuk tudni elfogadni az alteregónkat, és gátlások, röhögés, kínos pillanatok helyett képesek leszünk felszabadultan viselkedni 1-2 órán át.

A képzeletbeli forgatókönyv

Ahhoz, hogy elindítsa a megfelelő szexuális válaszreakciót a szerepjáték szex, először fejben képzeljük el, milyen lenne a szex. Ki mit mondana? Hogyan lépne be a szobába? A szobában történne, vagy más helyszínen? Ki, mennyi ruhát viselne? Hogyan kezdődne a csók? Milyen lenne az előjáték? Hogy nézne ki maga a szex? Ki, mit csinálna? Közben miket mondanának? Beszélnének, vagy sem? A kiválasztott kosztüm könnyen vagy nehezen levehető? Képzeljünk el minden részletet, és fantáziáljunk erről minél többet, vegyünk végig minden forgatókönyvet.

A megvalósítás

Akár Tarzant és Jane-t választjuk, akár pornósztárokat, akár macska-egér játékot, a legfontosabb, hogy a szerepeket tartsuk, és ne zökkenjünk ki amiatt, mert éppen csörög valaki telefonja. A megvalósítás komoly tervezést igényel, mind az időpontot, mind a ruházkodást, mind a forgatókönyvet beszéljük át előtte egymással. Olykor többször is, sőt, a közös fantáziálgatás fokozza az izgalmakat. A naptárakat egyeztetve, a gyerekeket elpaterolva, a háziállatokat elzárva fogjunk neki, és szánjunk rá minimum két órát, hiszen a terv része kell hogy legyen a beöltözés, a bevezető monológok, az előjáték, a szex és a levezetés is.

Néhány tipp

A szerepjáték szex rengeteg lehetőséget rejt magában, olyasvalakik lehetünk, aki mindig is szerettünk volna lenni. Megváltoztathatjuk akár a nemeket is, és a férfi öltözhet nőnek, a nő pedig férfinak, vagy szintén nőnek, ahogy kedvünk tartja. Arra is van lehetőség, hogy a hétköznapi életben a párkapcsolatra jellemző dinamikán változtassunk, és az erős férfi most gyenge jellemű lehet, akár a diák a tanár-diák szerepjátékban. A hatalomról szóló játékok közül választhatjuk a főnök-beosztott viszonyt, az orvos-beteget vagy a már említett tanár-diákot, de ezt akár boszorkányos, mágusos verzióra is átírhatjuk, vagy lehetünk bennszülöttek is. Rengeteg lehetőséget rejt magában a szerepjáték szex, és ha végképp semmi ötletünk, a legtutibb módszer, ami minden beszürkült párkapcsolatot feldobhat: az idegenek eljátszása ~ csináljunk úgy, mintha felszednénk egymást egy bárban.

A másik karakter eljátszása lehetőséget ad arra, hogy elengedjük a szokásos félelmeinket. Képessé válhatunk benne maradni a pillanatban, és felszabadultan élvezhetjük a szerelmeskedést.

Kiemelt kép: iStockphoto