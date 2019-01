Akiket tönkretettek a lottómilliók

Öngyilkosság, drogfüggőség, börtön – a legnagyobb lottóvesztesek tragikus sorsa.

Megütni a főnyereményt a lottón egyáltalán nem a legszuperebb dolog, ami történhet az emberrel: kapcsolatok mehetnek tönkre, életek futhatnak zátonyra — a nyertesé és a környezetében élőké is. Talán nem ezek jutnak eszünkbe először, ha a lottóötösre gondolunk, de tény, hogy a depresszió, az szorongás, és az öngyilkosság is simán benne van a pakliban.

Kezdjük ott, hogy ha óriási összeghez jut az ember, az nem csak óriási örömöt, de komoly stresszt is okoz, ami viszont hirtelen és rossz döntések sorát idézheti elő. Nem véletlen, hogy azt tanácsolják a szakemberek, hogy a nyeremény átvétele előtt tanácsos összeállítani egy pénzügyi dream teamet, de legalábbis leülni egy befektetési tanácsadóval, egy adószakértővel, és mindenképp egyeztetni egy ügyvéddel. A téma szakértője, Robert Pagliarini pénzügyi tanácsadó már rengeteg olyan kuncsafttal találkozott, akinek az életében megjelent ez a tipikus lottós hullámvasút: szegénységből hirtelen csöppennek a luxusba, ezek után viszont nem tudják hosszú távon kezelni a helyzetet – és a pénzt sem.

Nehogy már a nyeremény üsse meg az embert!

Pagliarini szerint rendkívül fontos, hogy a lottónyertes soha ne engedje, hogy a nyeremény diktáljon: a meggazdagodás ellenére se hagyja el a korábbi szokásait, azokat a dolgokat, amiket a sorsolás előtt szeretett, ne hagyja, hogy minden a feje tetejére forduljon. Amerikai esettanulmányokban látható, hogy a nyertesek egy része egy évvel a sorsolás után már semmivel sem érezte magát boldogabbnak és szerencsésebbnek, mint a nyeremény előtt, sőt: akadt, aki boldogtalanabb lett, mert már nem lelte kedvét azokban az egyszerű tevékenységekben (egy jó vacsora, barátok, tévézés, kertészkedés), amelyek addig örömet szereztek neki.

A hirtelen meggazdagodott ember állapota betegséghez is vezethet: a sudden wealth syndrome-ban szenvedő szorong az új helyzetben, új társadalmi pozíciójában megfelelési kényszer gyötri, rettenetes stressz nyomasztja, és előbb-utóbb utoléri a depresszió.

Pagliriani azt is több helyütt hangsúlyozta, hogy a lottónyertesnek óvakodnia kell attól, hogy egyes emberek – és itt leginkább a korábbi „barátokra” céloz – rátelepedjenek az újdonsült milliomosra. Egy korábbi nyertes, Sandra Hayes így fogalmazott az úgynevezett barátairól:

Ezek azok az emberek, akiket a legjobban szerettem, és most vámpírokká változnak, akik kiszívnák az életemet is.

Sandra egy egyszerű példával illusztrálja a mondottakat: rendszeresen előfordult vele, hogy elment ebédelni vagy vacsorázni barátokkal, akik megrendelték a kajájukat, majd az étkezés végeztével közölték, hogy nincs is náluk pénz.

Egy oregoni nőnek, bizonyos Stacey Lowrynak el kellett költöznie városából, mert miután 5 millió dollárt nyert a lottón, a környéken lakók folyamatosan nyomasztották azzal, hogy pénzt és értéktárgyakat kértek tőle, és ha nemet mondott, mindenfélét terjesztettek róla, végül ellene fordult az egész szomszédság.

Família Kft.

A következő csoport, akivel a viszony – mondjuk így, enyhén – megváltozhat, az a család. Például megjelennek azok a távoli rokonok, akik hirtelen úgy érzik, hogy a lottón „a család” nyert.

De ez még a jobbik eset.

A Business Insider cikke a pennysylvaniai William Post példáját hozza fel, aki 16,2 millió dollárt nyert a lottón, majd a testvére meg akarta öletni az örökség reményében. Post 1988-ban nyerte meg a mesés összeget, egy év múlva semmi nem maradt a pénzből, sőt: 1 millió dolláros tartozást is sikerült felhalmoznia, végül 1988-ban szegényen halt meg.

De ugyanitt említhetnénk egy kanadai család szomorú történetét is: az ontariói nőgyógyász, Joseph Roncaioli megmérgezte feleségét, miután megtudta, hogy az 5 millió dolláros lottónyereményükből 2 milliót adott eltitkolt gyermekének. Végül az asszony családjától kért pénzt a nő temetésére.

És akkor még ott vannak az egyéb eshetőségek is: az eladósodás – jönnek a rossz üzletek, hitelek – vagy a csalók megjelenése; de az sem ritka, hogy a lottónyertest, hogy, hogy nem, furcsa körülmények között kirabolják.

Na, de innentől inkább nézzünk konkrét eseteket!

A legnagyobb lottóvesztesek

A kanadai Gerald Muswagon 1998-ban 10 millió dollárt nyert a Super 7 jackpot nevű játékkal. Házat vett, ami alkohol- és drogmámort kínáló bulifészekként üzemelt. Számtalan kocsit vásárolt, nemcsak magának, de a barátainak is, akikkel különösen nagylelkű volt: akadt olyan nap, hogy nyolc nagyképernyős tévével lepte meg a haverokat. Aztán a rongyrázó életmód oda vezetett, hogy a mesés nyeremény szép lassan elpárolgott, Gerald Muswagon egy barátja farmján dolgozott kétkezi munkásként, majd 2005-ben szülei garázsában felakasztotta magát.

A drogok Willie Hurt életében is kulcsszerepet játszottak a lottónyeremény után: a michigani férfi 1989-ben 3,1 millió dollárt vihetett haza, két évvel később kokainfüggő lett, elvált, elvesztette felügyeleti jogát gyermekei felett és gyilkossággal is megvádolták. A pénze elúszott.

Amikor Jack Whittaker 2002-ben nyert a Powerball lottón, isteni beavatkozásnak vélte a dolgot, leginkább azért, mert karácsony napján sorsolták ki a számait. A 114 millió dollár átvétele után azonban úgy tűnik, már nem vele voltak az égiek:

először letartóztatták ittas vezetésért,

pár hónap múlva ellopták az autójából az 545 ezer dollárt tartalmazó táskáját,

egy évvel később ismét letartóztatták (halálos fenyegetés miatt),

és még ugyanabban az esztendőben az ő lakásában találták holtan 17 éves lányunokáját, aki drogtúladagolásban vesztette életét, majd

évekkel később Whittaker lányát is holtan találták.

Hasonlóan tragikusan alakult Ralph Stebbins és felesége, Mary sorsa a nyerés után. 2005-ben 208 millió dollárral lettek gazdagabbak, 20 hónappal később a férfit gyilkossági kísérlet miatt elítélték (leszúrta lánya barátját), két hónappal később, 43 évesen elvitte a szíve.

Tinimilliomosok

Többször is írtunk már Jane Parkról, a 23 éves edinburgh-i nőről, aki korábban perelni akarta a lottótársaságot, amiért hagyták, hogy 17 évesen nyerjen a lottón. Park számtalan helyen nyilatkozott arról, hogy a nyerés után romokban hevert az élete, és legtöbbször a pénz okozta a gondot – ugyanis mindig attól félt, hogy vagyona miatt keresik a társaságát. Ezek után döntött úgy, hogy fizet annak a férfinak, aki járna vele. Egy weboldalon várja a jelentkezőket, akik el tudnak képzelni egy romantikus kapcsolatot vele.

Callie Rogers 16 évesen nyert 2 millió fontot. 500 ezer fontot (mai árfolyamon 178 millió forintot) költött a családra és a barátaira, 300 ezret (107 millió forintot) ruhákra, és 18 ezret (6,5 millió forintot) három mellplasztikára.

De túlságosan nem lett boldog.

Sokat partizott, a bulikban új barátokra tett szert, akik aztán eladták az általa mesélt sztorikat a bulvárlapoknak. Egy idő után fogalma sem volt arról, hogy ki az, aki ténylegesen a barátja, és ki van vele csak a pénze miatt, emellett rettenetes stresszt okozott neki a sok pénz birtoklása. Depressziós lett, öngyilkosságot kísérelt meg.

Callie ma már 31 éves és háromgyerekes anya. Most, hogy a hatalmas összeg már rég elúszott, végre révbe ért az élete: van rendes munkája, boldog párkapcsolatban él, három gyereket nevel.

Könnyen ment

Evelyn Adams kétszer is nyert a lottón: 1985-ben és aztán egy évvel később is. Később, akkor már elszegényedve, már arról számolt be, hogy mindenhol felismerték, és mindenki pénzt kért tőle. Nyereménye azonban leginkább oda ment vissza, ahonnan jött: a szerencsejáték-iparágba, ugyanis pénzének nagy részét elkaszinózta Atlantic City-ben.

A walesi születésű Luke Pittard másfél évig élte a gazdag emberek luxuséletét. 2006-ban 1,3 millió fontot nyert, amit házra, lagzira és utazásra költött, 2008-ban pedig már ismét korábbi munkahelyén, a McDonald’s konyhájában forgatta az olajban a húspogácsákat.

Billy Bob Harrell 1997-ben 31 millió dollár értékű fődíj nyertesének mondhatta magát. Eleinte minden oké volt: felmondott a munkahelyén, vett egy farmot (és hat másik ingatlant), új kocsikat, elutazott Hawaii-ra. És aztán az történt vele is, mint megannyi nyertes kollégájával: nem tudott nemet mondani a kölcsönkérőknek. Tönkrement a házassága, öngyilkos lett: bezárkózott a hálószobájába, és mellkason lőtte magát. Halála előtt állítólag azt mondta egy pénzügyi tanácsadónak:

A lottó megnyerése volt a legrosszabb dolog, ami valaha történt velem.

„A lelke nem tud ilyen gyorsan vele érni”

Gyarmati Rita pszichológus szerint sok párhuzam fedezhető fel néhány lottónyertes és egy-egy kábítószer-használó sorsa között.

A drognál is úgy jutsz a gyors boldogsághoz, hogy nem kellett érte megdolgoznod, csak leraktad érte a pénzt. Ha valamiért nem küzdesz meg, nem fogod tudni értékelni, ez eléggé összecseng a mai világ működésével, ahol minden nagyon gyorsan jön és gyorsan megy. Az öledbe hullott rengeteg pénzzel se tudsz mit kezdeni.

Gyarmati szerint hasonló eset, amikor valakit a munkahelyén kineveznek „a nulláról” egy magas pozícióba, de hamar kiderül, hogy nem tud élni a lehetőséggel, mert nem voltak meg a szükséges lépcsőfokok. És akad még párhuzam: a barátság, a párkapcsolat vagy akár az önismeret mind-mind olyanok, hogy ha az ember nem dolgozik velük, nem fektet beléjük munkát, akkor nem fognak működni.

Sőt: hasonló a szituáció a tehetségkutatók győzteseinél is:

Egy ilyen verseny néhány hétig tart. Hirtelen jön a győztesnél a siker, a felelősség, és nem tud vele mit kezdeni. A lelke nem tud ilyen gyorsan vele érni.

A pszichológus elmondta: a lottónyerteseknél sokszor az is probléma, hogy azonnal elkezdenek drága dolgokat vásárolni, de a következményekbe nem gondolnak bele. Megveszik a nagyon nagy házat, a nagyon drága autót, a jachtot, de az nem jut eszükbe, hogy ezeket fenn is kell tartani. Sokszor azon csúszik el a dolog, hogy ezeket a járulékos dolgokat nem kalkulálják be.

A szakember úgy látja, sokszor azért sem sikeresek a nyertesek, mert túl nagy összeget nyernek:

Húsz vagy harmincmillió forint átlagember szempontjából még értelmezhető összeg, de százmilliókat kezelni már nem mindenki tud.

Források: Business Insider, Forbes, Askmen.