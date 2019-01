Az utójáték befolyásolja a párkapcsolatot

Hogy milyen volt a szex, az is meghatározza, hogy mi történt közvetlenül szex után. Természetesen nem az egyéjszakás kalandok azok, ahol fontos az utójáték, sokkal inkább a hosszú távú párkapcsolatok, amikben fontos az intimitás kifejezése, őrzése. Ha a szeretkezés utáni percekkel elégedettek vagyunk, a szexre is máshogyan emlékszünk vissza, ezért is fontos a tartós elégedettséghez a szex méltó levezetése.

A tartós párkapcsolatokban az elégedettség és a boldogság fokmérője a szexen is múlik — annak minőségén, nem feltétlenül a gyakoriságán. A ritka együttlétek is lehetnek annyira jók, hogy elégedettséggel töltenek el, nem feltétlenül a számszerű tényeken múlik. Még csak nem is az orgazmus az, ami meghatározza, hogy az adott szex jó volt-e vagy sem, sokkal inkább az határozza meg, hogyan éreztük magunkat közben, jelen voltunk-e a pillanatokban, és mi történt közvetlenül szex után. Az a pár perctől akár órákig tartó állapot, ami a szex után van, utójátékkal is telhet, ami magában foglalja az öleléseket, a csókolózásokat, esetleg egy közös, intim hangulatú evést vagy a néma egymáshoz bújást. Ezek azok, amiket a szerelmi kapcsolatok elején természetszerűen megéltünk a szenvedélyes időszakban, és ezek azok, amikre a rohanó hétköznapokban a legkevésbé szánunk időt.

Hogyan zárhatjuk le a szeretkezést?

Az utójáték jóval többet jelent az orgazmusnál, hiszen őszintén megmutatja, hogyan éreztük magunkat a szexuális partnerrel. Kevésbé intenzív élmény testileg, mint maga az orgazmus, viszont a lelki elégedettséghez elengedhetetlen. Van különbség aközött, hogy valaki szex után azonnal kimegy a szobából pisilni, fürödni vagy inni, vagy éppen ottmarad az ágyban, suttogva beszélget, ölel és csókolgat. Amikor valaki az előbbit választja, esélyes, hogy a másik fél az ágyban elhagyatottnak és érzelmileg kifacsarva érezheti magát. Az intimitás szempontjából nem mindegy tehát, mit is csinálunk szex után közvetlenül.

Az utójáték a szex vége, és nem mindegy, milyen a lezárás, hiszen ezzel teremtjük meg az összhangot, alapot adunk a következő szeretkezéshez.

Nézzük, hogyan fogjunk bele!

Cirógatás, becézgetés

Ujjbeggyel való simogatások, kezek, a kar simogatása is elég lehet, a becéző szavak, kedvesség, egy-egy szerelmes tekintet máris kifejezi a két ember közti intimitást. A simogatásokat akár masszázsként is adhatjuk a másiknak, és ahogyan a szexben is, az utójátéknál se csak azért tegyünk bármit is, mert cserébe elvárunk valamit.

Egymáshoz bújva alvás

A jó szex energetizál, bár tény, hogy a férfiak szervezetét úgy találták ki, hogy hamarabb hangulatba jönnek a nőknél és hamarabb is tér vissza a szívverésük az általánoshoz szex után, mint a nőknek. Amennyiben az egyik fél inkább az alvást választja, ez történhet összebújva is, és a szeretlek szó is őszintén kicsúszhat a szánkon. Ennyi is elég lehet a lezáráshoz.

Közös zuhanyzás

Vannak, akiknek fontos szex után tusolniuk, de még az is lehetséges, hogy akik nem érzik ezt égető problémának, egyszer csak szex után úgy döntenek, hogy közösen fürdenek. A fürdetés ősi dolog, bátran mossuk meg a másikat egy szivaccsal, vihetünk gyertyát is a fürdőszobába és máris tettünk azért, hogy méltó módon levezessük a szexet.

Egy pohár bor, hangulatos zene, gyertyafény, vacsora

Elképzelhető, hogy a szex olyan időpontban zajlott, hogy egy fő étkezés kimaradt, esetleg annyira kimerítő volt, hogy egy egész marhát megennénk nyersen is akár az éhségtől. Adjunk hozzá egy pár gyertyát is, hogy másabb legyen a hangulat, mint az összes többi napon, és a zenei aláfestés is sokat tesz az élményhez.

Amit tilos az utójátékban, azokról is szót kell ejtenünk, hiszen egy rosszul időzített mondattal agyoncsaphatjuk a szexuális élményt. Tilos panaszkodni valami korábbi konfliktuson, hisztizni, felhozni a szülők témakörét, exekről beszélni. Amit ezzel szembe muszáj megtenni: legalább százszor mondjuk el, hogy szeretlek, őszintén beszélni arról, mit szerettünk nagyon a szexben. Ezek a pillanatok arra is jók, hogy visszajelzést adjunk a partnernek, és a következő alkalommal újra megismétlődjön mindaz, amit imádtunk.

Ezt csakis pozitívan kommunikálva, dicsérve tegyük meg, akkor lesz értelme.