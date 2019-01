Louis CK újra bajban: most iskolai lövöldözés túlélőivel viccelődött

A komikus alig, hogy újrakezdhette a zaklatási botránya után a fellépéseit, most ismét botrányt okozott, amikor egy fellépésén a tavaly februárban tizenhét halálos áldozatot követelő parklandi lövöldözés túlélőin köszörülte a nyelvét. Louis CK egy decemberi standupjának hanganyagában ugyanis többen sérelmezték, amikor így beszélt a floridai iskolai diákjairól, akik a mészárlás után aktivistaként kampányolnak a fegyverviselés ellen:

A kongresszus előtt tanúskodnak ezek a srácok. Mi a fasz? Mit műveltek? Fiatalok vagytok, őrültködni és hülyéskedni kellene, nem pedig egy öltönyben fontoskodni… Baszódjatok meg! Nem lesztek csak azért érdekesek, mert abba az iskolába jártok, ahol pár embert lelőttek.

És még van tovább is:

Miért kellene nekem figyelnem rátok? Miért lennétek ettől érdekesebbek? Nem titeket lőttetek le, hanem valami kövér gyereket, akit magatok elé löktetek, és most ezért rátok kellene figyelnünk?

Ezeket Louis CK egy New York-i standup-estjén mondta december 16-án, és hiába szánta viccesnek, a túlélők, illetve az áldozatok rokonai érthetően nem voltak boldogok a hallottaktól: „A lányomat megölték a parklandi lövöldözésben, a fiam menekült a golyók elől. A feleségemmel nap mint nap szembesülünk a veszteséggel. Miért nem jön ide a házamba, és próbálja ki itt a szánalmas új vicceit?” – írta a Twitteren például az egyik áldozat édesapja, Fred Guttenberg.

Több más standupos és komikus is bírálta CK-t, és a színész-rendező, Judd Apatow is megszólalt, aki elcsépeltnek, humortalannak és sekélyesnek nevezte a fellépést, mások szerint pedig Louis CK megkeseredett és szomorú lett, és . A komikus egyébként a fellépés során utalt arra is, hogy tudatában van, lesznek, akiknek nem tetszik a mondanivalója: „És akkor mi lesz, elveszitek a születésnapomat? Leszarom, az életemnek úgyis vége” – mondta, hozzátéve, hogy a humorban számára nem léteznek tabuk.

(Guardian)

Kiemelt kép: Dennis Van Tine/Photoshot/NurPhoto/AFP