Az Űrdongó sztárja éneklésben nyomta le Jimmy Fallont

Hailee Steinfeld, a legújabb Transformers-film, az Űrdongó énekes-színésznője volt Jimmy Fallon late-night showjának legutóbbi vendége. Azon túl, hogy nyilván az új mozival kapcsolatos kérdések alkották Steinfelddel készült interjúk fajsúlyosabb részét, jutott idő egy kihívásra is, ami Fallon műsorának egyik állandó szegmense.

Az ún. Beat Battle nem jelent mást, mint egy ritmus-párbajt, ahol a műsor zenekara elkezd játszani valamit, a párbajozóknak pedig ahhoz mérten kell dalt énekelniük. Az egésznek nincs győztese vagy vesztese, de fontos, hogy az adott ritmushoz passzoljon a választott dal, ha pedig nincs ötlet vagy lejár az idő, egy hangos duda ad jelzést. A korábban Oscar-díjra is jelölt 22 éves Steinfeld a színészkedés mellett énekesi babérokra is tör, az Űrdongóban például egy dala is felcsendült, ami jelenleg nagyon pörög Amerikában.

A párbaj nagyon viccesre sikerült, Steinfeld profin hozta le az egészet, Fallon pedig tőle megszokottan vicceskedett, még Steinfeld egyik korábbi dalát is elénekelte, ami már több mint 240 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Az egyik ritmusra ugyanazt a dalt akarták énekelni, de mivel Fallon következett hamarabb, így ellopta a Havanát.

Kiemelt kép: Michael Tran/FilmMagic