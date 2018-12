Justin Bieber elég furát kommentelt a coming outjával haknizó Jaden Smithnek

Will Smith fia, Jaden Smith mostanság egy dolog miatt van a lapok címlapján: állítólag a rapper Tyler, The Creator a pasija. Ezt már többször is kijelentette, fotósok el is kapták, ahogy ajándékot vásárol a rappernek, de ezt valahogy mégsem akarja neki elhinni a média, sőt a rajongótábora sem.

Erre tett rá egy újabb lapáttal Justin Bieber, aki Smith legutóbbi Instagram-fotója alá annyit kommentelt:

Azt hittem, én vagyok a pasid.

Jaden Smith nem is várt sokat, azonnal válaszolt:

Tudod, hogy te vagy az…

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @490tx Pan My Vocals Jaden Smith (@c.syresmith) által megosztott bejegyzés, Dec 17., 2018, időpont: 10:12 (PST időzóna szerint)

Bieber és Smith egyébként régóta nagy haverok, vélhetően csak poénkodásról van szó, főként, hogy a kanadai énekes nem rég vette el feleségül Hailey Baldwin modellt. Ettől függetlenül is beindultak a találgatások, mondván Bieberre is ráférne már egy coming out.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images