Így néz ki a nagyszülői szeretet

Jennifer Barclay egy skót diáklány, aki gyakran utazik haza meglátogatni a 87 éves nagypapáját, Robertet a part menti Methil városába. A nagypapa arca rendre felderül, ha meglátja az unokáját – ezt pedig onnan tudjuk, hogy Jennifer videóra vette a találkozásaikat, és most megosztotta Twitteren.

My wee Grandad, 87 years young and he’s my no.1 guy💕 I love him with all my heart. And I love recording his reactions when I come to visit. I hope everyone can appreciate the video I’ve made as much as I do👴🏻💕xoxo pic.twitter.com/4XK4TEBctQ

— Jen (@JenBarclayX) 2018. december 14.