Frottőrök, azaz a villamoson a farkukat dörgölők

A francia frotter, azaz dörzsöl szóból származik az egyik leghétköznapibb szexuális deviancia, a frottőrizmus. Amiatt nevezhető hétköznapinak, hogy naponta lehet ezzel találkozni azokon a helyeken, ahol nagy a tömeg: a frottőrök a nemi szervüket dörzsölgetik idegenekhez a buszon, villamoson, és ettől gyönyörűséget éreznek, olykor orgazmust élnek át.

Tömött sorok a 4-es 6-os villamosmegállójában a Jászain, egyesek azt sem tudják, hogy várjanak-e újabb villamost, vagy igyekezzenek felnyomakodni, még mielőtt megszólal a jelzőhang. A szerelvény elindul, a tömeg követi a villamos irányának mozgását, és férfiak, nők hullámzanak a Margit hídon a kanyarban. Ezt a mozgást követően az egyik ajtónál álló nő azt érzi, mintha valaki valamijét hozzányomná. Elhessegeti a gondolatot, majd újra érzi ugyanazt. Szinte reflexből odanéz, azt hiszi, hogy valaki a táskáját vagy a szatyrát nyomja a combjához. Odanézve rádöbben, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, egy kopasz férfi nyomakodik, aki az ágyékát odatartja a nő testéhez. Szinte szégyentelenül teszi továbbra is, annak ellenére, hogy a nő ránézett.

Nagyvárosi betegség, de a liftben is találkozni lehet ezzel

A jelenet bizonyára minden rendszeresen békávézó nőnek, lánynak ismerős lehet, hiszen ez tipikusan a nagyvárosi élettel, a zsúfolt buszokkal, villamosokkal, metrókkal, lifttel együtt járó deviáns szexuális viselkedés. Az ilyen dörgölőzőket nevezi a szexuálpszichológia frottőröknek, ez parafília, azon belül is a bűnügyi parafíliák közé sorolható.

Amikor valaki a péniszét teljesen nekinyomja más embernek a tömegközlekedési eszközökön, azt szexuális késztetésből teszi. Az esetek többségében az élményt hazaviszik a frottőrök, és otthon kedvükre kiélik a vágyaikat, de előfordul, hogy nemcsak merevedést, hanem orgazmust is megélnek ott helyben a buszon. Mindezt úgy teszik, hogy az elszenvedő alanyt erről nem kérdezik meg, az illető nem adja beleegyezését, ami egyértelműen a bűnügyi parafíliák közé sorolja ezt a jelenséget.

A frottőrök, azaz a dörgölőzők, privát szexuális élményt élnek meg nyilvános helyen úgy, hogy a nemi szervüket szexuális módon nyomják egy másik emberhez, annak akarata ellenére. Ez szexuális rendellenesség.

Pszichológiailag ez a viselkedés egyértelműen mentális zavart jelent, az adott nyomakodó férfi képtelen uralni a saját szexuális motivációját, és a gyanútlan másik ember lábán, mellén, hátsóján, combján, sőt, van, hogy nemi szervén éli meg az erős késztetést. A szexuális viselkedés korántsem okoz akkora boldogságot, mint amit a frottőr hisz és megél, hiszen ez távol áll a kiteljesedett szexuális élettől, amit kölcsönös szerelemben él meg az ember. Amennyiben a dörgölőző viselkedés több mint fél éve fennáll, akkor jelentős kárt tesz a személyiségben, az emberi kapcsolatok, munkahely is rámehet, hiszen a napi tevékenységek is a bizarr vágy megélése köré csoportosulnak.

Sok minden kell ahhoz, hogy valaki ilyenné váljon

Jó pár elmélet létezik arra, hogyan válhat ilyenné valaki, a legfőbb okok közt a gyerekkori szexuális abúzust emlegetik a szakkönyvek, de a depresszió, a szorongás, antiszociális személyiségzavar, szerhasználat, de még agyi sérülés is állhat a frottőrizmus hátterében. Mindez nem jelenti azt, hogy aki depressziós, az azonnal rohan, hogy az ágyékát idegenekhez nyomja a villamoson, inkább arról van szó, hogy ez egyfajta zavar a személyiségben, ami kapcsolódhat depresszióval olyanoknál, akiket gyerekkorukban szexuális bántalmaztak. Valószínűleg több ok áll fenn egyszerre, és a problémák feldolgozatlanok, amik a személyiséget súlyosan károsíthatják. Létezik olyan elmélet is, hogy a frottőrök azért ilyenek, mert gyerekkorukban tiltották számukra, hogy megéljék a saját szexuális vágyaikat, emiatt képtelenek uralkodni magukon.

A parafília kezelést igényel, annál is inkább, mivel az illetőnek fogalma sincs arról, hogy amit tesz azt a másik nem akarja, hogy beleegyezés nélkül ez erőszakos szexuális viselkedésnek minősül. A terápiás folyamat a nem megfelelő szexuális viselkedés kezelésének módját célozza meg. A pszichoterápia és a nemi vágyak visszaszorítását célzó gyógyszerek együttesen elérhetik a kívánt hatást. Bizonyos antidepresszánsok is kiegészíthetik a pszichoterápiát.

Mit tehet a dörgölőzést elviselő utazó?

A megoldás általában az, hogy arrébb állunk, azonban még jobb lenne, ha a megszégyenítéssel élnének a nők, és hangosan jeleznék a frottőrnek. Ez a szexuális deviancia nemtől függő, nőkre egyáltalán nem jellemző, kifejezetten a férfiak parafíliája, mégpedig főleg a 15-30 éves korosztályé – de minden korosztályban képviseltetik magukat, Budapesten az idősebb generációkban is bőven találni frottőrt a tömegben.

Jogilag ez a deviáns viselkedés nem igazán büntethető, a magyar jogszabályok nehezen tudják hova besorolni, maximum a fiatalkorúakkal történő frottőr viselkedés büntethető, az szexuális visszaélésnek minősül. Amennyiben egy felnőtt a nyomakodást elszenvedő alany, úgy maximum a becsületsértésbe lehet kapaszkodni, ha valaki elmegy a feljelentésig és rendőrt hív a tett helyszínére. Az igazság az, hogy sajnos a jogilag megfoghatatlan viselkedés így önmagában nagyon sokat elárul arról, hogy miért nehéz erre szeméremsértést mondani jogi szempontból: ezekről nem tesz senki feljelentést, nem jelzi egyik nő sem a buszsofőrnek, sem a BKK-nak, ha ilyet tapasztal. Akkor sem, ha rendszeresen találkozik vele egy bizonyos járaton.