Nicki Minaj új pasiját nemi erőszakért és gyilkosságért is elítélték

Nicki Minaj új pasiját nemi erőszakért és gyilkosságért is elítélték

Nicki Minaj-nak PR szempontból messze nem volt a legjobb éve, és most ehhez méltón zárja is, úgy tűnik. Nemrég posztolt közös képeket új pasijáról, akiről a TMZ kiderítette, hogy Kenneth Petty a neve, és Minaj-zsal régi közös múltjuk van, ugyanis a rapper egyik első szerelme volt, 16 évesen járt is vele, úgy tűnik, újra fellángolt a szerelem.

Meg mellesleg regisztrált szexuális ragadozó, hála egy nemi erőszak kísérlete miatt, ami miatt elítélték. A vád szerint 16 évesen az akkori barátnőjét egy éles tárggyal próbálta szexre kényszeríteni, ami miatt négy évet ült börtönben, sőt, aztán később további 7 évet ült még mellé gyilkosság miatt. Minaj jelezte, hogy ezekről mind tud, de azt állítja, hogy valójában a kérdéses erőszakkísérlet nem történt meg, csak az áldozat anyja sározta be, mert nem kedvelte őt.

Mondjuk a rapper múltja nem a kiváló emberismeretéről árulkodik, mivel pedofíliával vádolt testvére mellett is kiállt, továbbá Tekashi69-hoz is szoros kapcsolat fűzi, aki egy 13 éves lánnyal került szexuális kapcsolatba, amiről videó is tanúskodik, amit ráadásul maga töltött fel anno az internetre.

Kiemelt kép: Instagram