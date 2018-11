Jameela Jamil viccesen semmisíti meg Khloé Kardashian reklámját

A Kardashian klán egy ideje már egy Flat Tummy nevű termékcsaládot reklámoz már egy ideje, ami az étvágyat csillapítja a gyorsabb fogyáshoz. Ezt Jameela Jamil, a The Good Place sztárja többször is kritizálta élesen, okkal, hisz a termék a testképzavart nem oldja meg, cserébe étkezési zavarokat okozhat, szóval rémes üzeneteket közvetítenek a termékkel a Kardashianok.

Legutóbb éppen a nemrég szülésen átesett Khloé Kardashian mutatja fizetett Instagram-posztjában, hogy a hasa mennyire lapos, azt sugallva, hogy a Flat Tummy termékeivel fogyott így le, és néz ki ennyire jól. Jamil pedig egy szarkasztikus tweetben fogalmazta meg az átverést ebben:

Oh my god you guys! This product that must also come with a personal trainer, a dietician and a plastic surgeon is on sale! All those things in one case of non FDA approved dog shit! fabulous! 🙏🏽 pic.twitter.com/a9Qxu9jgxU

— Jameela Jamil (@jameelajamil) 2018. november 23.