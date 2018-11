Britney Spears-nek kihívója akadt a rossz szóvicces termékekben

Nemrég számoltunk be arról, hogy Britney Spears karácsonyra kiad szóvicces karácsonyi merchandise termékeket.

Britney Spears szóviccekkel támad karácsonyra Az énekesnő karácsonyi merchandise termékei egészen csodálatosak.

Úgy tűnik, volt, aki erre vérszemet kapott. Carly Rae Jepsen, a kritikailag kifejezetten elismert popsztár, akit ennek ellenére a nagyközönség még mindig főleg a Call Me Maybe és esetleg a Really Like You miatt ismer, szintén úgy döntött, hogy karácsony témájú termékekkel lepi meg rajongóit, új kislemezéhez tartozó friss ruhakollekciója mellé: egy szóvicces pulóvert. Az énekesnő a saját nevét szóviccelte meg, így bárki megvásárolhatja mostmár ennek köszönhetően a Carly Sleigh Jepsen pulcsit, szimplán kicserélve a középső nevét a hasonlóan hangzó szánra. Izgatottan várjuk, hogy ki lesz a következő. Santana-nak gyakorlatilag szóviccelnie sem kell, csak kiadni mondjuk egy saját pulcsit, amin télapó sapkát visel.

Kiemelt kép: carlyraejepsenshop.com