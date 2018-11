Részegen írt egy vegetáriánus lány egy cégnek: 30 ezer like

Már közel 30 ezer like-nál jár egy Twitter poszt: a bejegyzésben egy ír lány, bizonyos Chey levelét láthatjuk, amit hónapokkal ezelőtt írt – részegen.

Van, aki az exének üzenget ittasan, más pedig hülyeségeket vásárol az interneten, az említett vegetáriánus lány azonban a Quornnak írt egy kérést (a Quorn egy brit cég, amely növényi proteinből állít elő a hús ízéhez és állagához hasonló termékeket).

Nos, Chey azzal a kéréssel fordult a Quornhoz, hogy fontolják meg a közkedvelt dinoszaurusz alakú rántott falatkák húsmentes változatának gyártását. Fura kívánság, de ettől még nem kapna 30 ezer like-ot. A tweet népszerűsége abban rejlik, ahogy a lány betütükézve megindokolta a kérését. Chey azt írja, a dínó a kedvenc lénye,de mivel vegetáriánus, nem ehet „az igazi dinoszaurusz nugget”-ből. Idézünk az üzenetből:

A legszebb a történetben, hogy – bár Chey talán már nem is emlékezett, hogy megírta – a levélre több hónap után válaszolt a cég. Azt írják, jó ötletnek tartják, és nagyon úgy tűnik, hogy megpróbálkoznak a gyártással.

I drunk emailed Quorn about a couple of months ago begging them for dinosaur shaped chicken nuggets to "cure my depression". 😩😂 (I do really want dino nuggets though ngl) pic.twitter.com/zroUJq8QcZ

