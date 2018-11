Pattanásos fotót posztolt magáról a VS bugyimodellje, kiderült, hogy ő is ember

Taylor Hill modell, többek közt onnan ismert, hogy ő is ott volt a Victoria’s Secret fehérnemű bemutatójának kifutóján, ahogy Palvin Barbara is. Az ott készült fotókon Hill nyilván gyönyörű és hibátlan a bőre, ám most kiderült, hogy mindez rengeteg alapozónak és egy ügyes sminkesnek köszönhető, mert Hill bőre közel sem hibátlan.

A modell ezt Instagramján mutatta meg:

View this post on Instagram A post shared by Taylor Hill (@taylor_hill) on Nov 17, 2018 at 6:49am PST

Majd posztolt egy másik fotót is, amin nem csak pattanásaira, de kócos hajára is felhívja a figyelmet:

View this post on Instagram A post shared by Taylor Hill (@taylor_hill) on Nov 17, 2018 at 11:07am PST

Hill kommentelői örültek a fotóknak, egyikük például azt írta:

Imádom, hogy kiposztoltad ezt, annak ellenére, hogy látszódnak a pattanásaid. Ettől már nem érzem annyira vészesnek a sajátjaimat.

Kiemelt kép: Timur Emek/FilmMagic