Ezt mondaná Monica Lewinsky Hillary Clintonnak, ha valaha is találkoznának

Monica Lewinsky nevét húsz éve, 1998-ban ismerte meg a világ, miután kiderült, hogy 1995 és 1997 között az akkori amerikai elnökkel, Bill Clintonnal viszonya volt a Fehér Házban dolgozó, akkor huszonéves gyakornoknak. Clinton a kapcsolatot először tagadta, majd végül bevallotta, hogy valóban viszonyuk volt.

Monica Lewinsky: Eljött az ideje, hogy ne járkáljak többé lábujjhegyen a saját múltam körül Monica Lewinsky nevét és történetét a nyugati világban csaknem mindenki ismeri. Szexbotrány hőse, és a legelső áldozata a digitális robbanással beköszöntött megszégyenítés korának. Budapesten adott elő.

A Clinton-botrányról most egy dokumentumsorozat készült, aminek kapcsán Monica Lewinsky is megszólalt. Sőt, a Vanity Fair-nek a témában egy hosszabb cikket is írt, amiben többek közt azt is kifejtette, mit mondana most Bill Clinton feleségének, Hillary Clintonnak.

A botrány után az első nyilvános szavaimat – 1999. március 3-án, egy Barbara Waltersnek adott interjúban – ami egy bocsánatkérés volt, Chelsea és Mrs. Clinton felé intéztem. És ha ma lehetőségem lenne személyesen találkozni Hillary Clintonnal, minden erőmet összeszedném, hogy bizonyítsam neki, mennyire sajnálom. Megtenném, mert már megtettem nehéz helyzetekben 1998 után.

– mondta Lewinsky, majd hozzátette:

De ami ennél is fontosabb számomra, hogy akár megérdemlem a bocsánatkérést, akár nem, meggyőződésem, hogy Bill Clintonnak akarnia kellene azt a bocsánatkérést.

Monica Lewinsky-t Clintonról kérdezték, ezért inkább otthagyta a riportert Élő tévés interjút adott, az első kérdés után Lewinsky pedig inkább lesétált a színpadról.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic