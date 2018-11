Alec Baldwin tagadja, hogy verekedett volna

Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, New Yorkban letartóztatták Alec Baldwint miután verekedésbe keveredett. A színész egy parkolóhely miatt veszett össze a 49 éves férfival, majd miután nem jutottak közös nevezőre, úgy megütötte a férfit, hogy azt kórházba kellett szállítani.

Baldwin Twitter-oldalán reagált a történtekre, ahol leírta, normál esetben nem tenne ilyet, de szeretné hivatalossá tenni, hogy az ellene felhozott vádak hamisak. A színész szerint amúgy hamis és rágalmazó állításokkal illetni másokat gyakorlatilag sporttá vált, amelynek célja a kattintásvadász szórakoztatás.

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story. However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false. I wanted to go on the record stating as much. I realize that it has become a sport to tag people w as many negative

2- negative charges and defaming allegations as possible for the purposes of clickbait entertainment.

Fortunately, no matter how reverberating the echos, it doesn’t make the statements true.

— HABFoundation (@ABFalecbaldwin) November 2, 2018