Verekedés miatt letartóztatták Alec Baldwint, Trump nagyvonalúan üzent neki

A TMZ értesülései szerint New Yorkban letartóztatták Alec Baldwint. A színész egy parkolóhely miatt került összetűzésbe egy 49 éves férfival. A lap úgy tudja, hogy Baldwinnak egy barátja próbált stoppolni egy helyet, ennek ellenére a későbbi sértett beállt oda. Baldwin és a férfi veszekedni kezdtek, majd a színész állon ütötte a férfit, akit kórházba szállítottak.

A rendőrök letartóztatták Alec Baldwint, aki az Egyesült Államok egyik legsikeresebb showműsorában, a Saturday Night Live-ban szokta parodizálni Donald Trumpot:

Az NBC ezért élt az alkalommal és megkérdezte Donald Trumpot, hogy mit szól az őt megformáló Baldwin körüli eseményekhez. Az elnök diplomatikusan minden jót kívánt neki.

WATCH: President Trump responds when asked about Alec Baldwin being arrested in New York City. https://t.co/dbv4W9Cr9W pic.twitter.com/LmYYX7KHEt

— NBC News (@NBCNews) November 2, 2018