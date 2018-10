10 dolog Gozón, amit nem szabad kihagyni (X)

Gozo a kis földközi-tengeri országot, Máltát alkotó három fő sziget egyike. Bár apró, mindössze 67 km2-es, ez azért ne tévessze meg!

Az ínyenceknek a hatalmas gasztronómiai felhozatal szerezhet örömet, a strandok szerelmeseit a frissítő fürdőzési lehetőségek széles választéka kényezteti el, a túrázók a kalandvágyukat élhetik ki, a kultúra rajongóit a sziget lenyűgöző történelme ragadja magával, és végül, de nem utolsósorban a fotósok igazán a paradicsomban érezhetik magukat.

Íme 10 kihagyhatatlan dolog Gozón, Máltán!

1. Pihenjen és egyen egy jót a Xlendi-öbölnél!



A Xlendi-öböl egyike Gozo legnyüzsgőbb helyeinek, közismert búvárparadicsom. Homokos part sajnos nincs itt, mégis kiváló a hely az úszáshoz. Sétáljon egyet a hegyfok mögötti kis barlanghoz, üljön be a számos kiváló étterem egyikébe (The Boat House), ússzon egyet a türkizkék vízben, ugráljon a vízbe a sziklákról, esetleg béreljen csónakot, jet skit vagy kajakot a Xlendi Watersportsnál. Xlendiből a sziget többi része is jól elérhető busszal.

2. Fedezze fel Victoriát és a fellegvárat!



Victoria városa a sziget földrajzi középpontja, ide vezet minden út. Ez Gozo kulturális és gazdasági központja. Egykor Rabat néven ismerték, de Viktória királynő aranyjubileuma tiszteletére a brit uralkodóról nevezték el. Kellemes sétát lehet tenni Victoria kis utcácskáiban, ahol számos étterem és üzlet, egy operaház és művészeti galériák, valamint egyedülálló szálláshelyek is találhatók. Victoria legfőbb vonzerejét azonban a magasan a város fölé emelkedő pompás fellegvár adja.

Victoria fellegvárát a betolakodók elleni védelem céljából építették, és az utóbbi években komoly felújtáson esett át, így ma sokkal jobb állapotban van, mint korábban. Az építményben rengeteg felfedeznivaló akad, így a tüzérségi üteg és lőportár, a régi börtön, a Székesegyházi Múzeum, a Gozói Régészeti Múzeum és a második világháborús óvóhely. Mindenképp sétáljon körbe a régi városfalon, ahonnan bámulatos kilátás nyílik a környező tájra.

Érdekesség: Gozo lakóit 1637-ig törvény kötelezte arra, hogy az éjszakát saját biztonságuk érdekében a fellegvárban töltsék.

3. Búvárkodjon a Dwejra-öbölben!



A Gozo nyugati oldalán található Dwerjra-öböl az egyik legszebb hely a szigeten. Az öblöt körülölelő mészkősziklák festői hátteret nyújtanak a fotózáshoz. 2017 márciusáig itt állt a világhírű Azúr ablak, de az erős viharok és az elkerülhetetlen természetes pusztulás miatt ez az egykor híres látványosság összeomlott, és ma a Földközi-tenger mélyén hever. Lejjebb láthat egy „előtte és utána” képet.

Bár az összeomlás eleinte némi zavart okozott, az egykori sziklaablak környéke mára Gozo szigetének egyik legújabb és legmenőbb merülőhelye lett, a közvetlen szomszédságában található Kék lyukkal együtt. A Kék lyuk nem csak nagyon népszerű merülőhely, hanem az öbölbe látogató úszók és strandolók körében is kedvelt.

4. Szívja magába a napfényt a Ramla-öbölben!



A Xagħra mellett, egy völgyben található Ramla-öböl Gozo egyetlen homokos strandja. A Ramla-öböl különleges vörös színű homokjáról közismert, ami főleg akkor tűnik fel, amikor kevesen vannak a parton (vagyis nem nyáron!). A Ramla-öböl körüli terület beépítetlen, így a hely kellemes és viszonylag háborítatlan. A strandon vannak nyilvános mosdók, egy fagyiskocsi és egy kis büfé-kávézó is.

5. Élvezze a kilátást a Tal-Mixta-barlangból!



Ki nincs oda egy szép kilátóhelyért, különösen, ha az egy barlang belsejéből nyújt lélegzetelállító látványt? A Tal-Mixta-barlang rövid sétával közelíthető meg a közútról, vagy ha ahhoz érez kedvet, felmászhat ide a Ramla-öböl partjáról. Egy szép tiszta napon érdemes piknikhez csomagolni, és eltölteni itt egy kellemes délutánt. A barlangba belépve minket szinte lesodort a szikláról az erős szél!

6. Hűsöljön Mġarr ix-Xininél!



Mġarr ix-Xini volt a kedvenc helyünk Gozón! A gyönyörű, félreeső öböl teljesen lenyűgözött minket. A sziklák által körülvett víz színe és tisztasága olyan látványt nyújtott, amit nem felejtünk egyhamar. A strand apró és kavicsos, tehát fel kell rá készülnie, hogy a nap nagy részét a vízben vagy a sziklákon fogja tölteni. Ez a fürdőhely népszerű a búvárok körében is. A nyár derekán (mint Máltán mindenhol!) eláraszthatják a luxusjachtok és csónakok, mivel ilyenkor a part felől nehéz megközelíteni a tömeg miatt. És ha megéhezik? Talál itt egy tengeri éttermet, ahol kellemes ebédre számíthat.

Tipp: ehhez az öbölhöz nem lehet eljutni menetrend szerinti autóbusszal, és sajnos nagyon kevés a parkolóhely. Nagyon-nagyon korán érkezzen, hogy szerezhessen egy helyet, vagy rendeljen taxit, ami idehozza és elviszi. Sokat kell gyalogolni a legközelebbi településig.

7. Nézze meg a sólepárlót!



Van egy nagyon különleges hely mindössze két kilométerre Marsalforntól, a sólepárló: sakktáblaszerűen a sziklába vágott sólepárló medencék végeérhetetlen sora. Három kilométer hosszan nyúlik el a part mentén, és az itt előállított sót évezredek óta, és még manapság is nap mint nap használják a máltai konyhákban. A nyári hónapokban tanúja lehet, ahogyan a helyiek a sót gúlákba halmozzák, mielőtt elszállítják a közeli feldolgozókba, ahonnan végül a tányérokba kerül. Ha szeretne belőle hazavinni, van egy idős férfi, aki kis csomagokat árul mint emléktárgyakat.

Tudta, hogy 24 liter tengervíz kell egy kiló só előállításához? Hűha! Én sem.

8. Ússzon egyet Wied il-Għasrinál!



Ez a félreeső, sziklák közé szorított szűk öböl szintén Gozo egyik népszerű fürdőhelye, de itt keményen meg kell dolgozni az úszásért: több mint 100 lépcsőfok vezet a vízhez. Az aprókavicsos partot szorosan körülölelik a sziklafalak, itt lehet leteríteni a törülközőt. Ez a kis gyöngyszem érintetlen nyugalmat áraszt.

9. Csodálja meg a Ġgantija-templomokat!



Tudta, hogy a Ġgantija-templomok a világ legrégebbi szabadon álló monumentális építményei?! Régebbiek a gizai piramisoknál és Stonehenge-nél is. Ma Gozo legjelentősebb látnivalói közé tartoznak. Az 1816 és 1820 között feltárt építményegyüttes két, i.e. 3600 körül épült újkőkorszaki templomból áll. A Ġgantija név a máltai nyelv „óriás” jelentésű „ġgant” szavából származik, mivel a gozóiak úgy hitték, hogy a templomokat óriások építették. Szánjon bőven időt a kis múzeum körbesétálására és a templomok maradványainak megtekintésére. A belépődíj 9 euró.

10. Húzzon túrabakancsot!



Gozo szigetén számos túraútvonal húzódik a sziget belsejében és a tengerparton egyaránt. Nyáron induljon korán, hogy elkerülje a nappali hőséget!