A nőknek kell 20-30 perc előjáték

Az előjáték legalább annyira fontos megtanulandó feladat a férfiak számára, mint a nőknek odafigyelni az itt és mostra, és félretenni a mosogatnivalót. A petting azért szükséges, mert ezen keresztül megtanul mindkét fél örömöt találni az intim együttlétben anélkül, hogy azonnal a direkt stimulálással kezdené. Az előjátéknak az a lényege, hogy saját magunk helyett a másikra figyeljünk, ezzel elérhető a pénisz működésének kontrollálása is. A címben írt 20-30 perc a minimum, amit a kulturált szerető az előjátékra szán, ennél több idő csak feledhetetlenné teszi a szeretkezést. Természetesen nem az orgazmus a szexualitás lényege, azonban ahhoz, hogy a férfi és a nő is jól érezze magát, jó tudni, hogyan működik a női test.

A női orgazmus a csiklóhoz kapcsolódik

A csikló a női test legérzékenyebb pontja, amin keresztül az orgazmus bekövetkezhet. Függetlenül attól, hogy külsőleg vagy belsőleg stimulálják, kellő ingerléssel előbb-utóbb elérhető a tetőpont. A sokat vitatott freudi elmélet, miszerint a nőknek a csikló okozta örömökről le kell szokniuk felnőttkorukra, már csak azért is badarság, mivel a behatolással elért orgazmusnak is közvetve, de van köze a csiklóhoz.

Sokféle női orgazmusról beszélhetünk, sokféle csodapontról olvasni, de tulajdonképpen mindegyik kapcsolódik a csiklóhoz, a G-pontnak is van köze hozzá érintőlegesen, ahogyan a hüvelyi orgazmusnak is. A női orgazmus tehát szorosan összefügg a csiklóval, ezért is kell azt alapszabályként betartani, hogy

ne ugorjunk rögtön a csiklóra, hiszen a test felkészítése nélkül ez fájdalmas is lehet a nőknek.

Az előjáték csókolózással induljon, kezdeményezze bátran a férfi. Lassú, finom mozdulatokkal történjen a vetkőztetés, egymás vetkőztetése után kézzel, szájjal minden testfelületet fedezzünk fel. A lassú simogatások mellett természetesen a vadabb hangulat is belefér, de csak akkor, ha a női test már készen áll erre. Ennek szemmel látható és kézzel tapintható jelei vannak: nedvesedés, mellbimbók merevedése, libabőr, ziháló levegővétel.

A bonyolult testi mechanizmushoz az érzelem is nagyon kell

A nő nem pusztán két mell és egy csikló, nem mindig vágynak a szexre, és nem ez jár folyton a fejükben. Az udvarlás, a kedveskedés, a szívességek építik érzelmileg a kapcsolatot. Tulajdonképpen úgy a legegyszerűbb nézni, mit adunk mi egy kapcsolatba, a szexbe, hogy képesek vagyunk-e azt megadni a másiknak, ami mi elvárunk tőle. Tudjuk változatosabbá tenni a szexuális életet? Van kultúránk ebben?

A szex nem pusztán állatias ösztön, hiszen minél szerelmesebbek vagyunk valakibe, annál mélyebb teljességet vagyunk képesek megélni a szeretkezésben.

Sokan azért hagyják figyelmen kívül az előjátékot, mert a spontán szexet szeretik, és azt gondolják, abba nem fér bele a félórás matatás. A spontán szex is jó, a férfi viszont legyen tisztában azzal, hogy a nő izgalmi állapota mitől indul be, mik azok a mozdulatok, mozzanatok, amiken keresztül fokozhatják a vágyat a spontán szex közben is. A sikerélmény megélése a cél, elkerülve a csalódást, ami később a szexuális élet hanyatlásához, hosszú távon akár libidóhiányhoz is vezethet.

Amit kerülni kell:

pár percnyi ügyetlen kézmozdulat a csiklón;

hozzányúlni a puncihoz nedvesség nélkül (nyál, hüvelyváladék);

az azonnali gyors dugás, ami inkább maszturbálás a hüvelyben, mintsem szex.

A célirányos, gyorsan letudott előjáték helyett tehát a pettingelés már akkor elkezdődhet, amikor távol vagyunk egymástól: kedves szavakkal, üzenetekkel, dicséretekkel máris elindulhat valami, ami folytatódhat az ágyban.