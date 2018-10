„Úgy csinálja, mintha a pornóban lennénk”

A nők általában azért vágynak a férfiak érintésére, mert minél közelebb érzik magukat a másikhoz, annál inkább vágynak a szexre. Az érintések növelik a testünkben az örömhormonok szintjeit, a kötődés, a törődés fontos részét képezik a simogatások. Vannak olyan emberek, akik erre képtelenek, és ez a szexuális kultúrájukban is megmutatkozik.

A párommal két éve ismerkedtünk meg. Nagyon egymásra találtunk, kirándulunk, utazunk, csak a szex nem mindig kerek. Nem egy ölelgetős típus, és a szexben úgy csinálja, mintha egy pornóban lennénk. Ritkán simogat, puszilgat, amit én nagyon szeretnék. Zárkózott ember és azt mondja magáról, ő rideg természetű. A szexuális együttléteink száma kevés, hetekig nem jut eszébe, hogy együtt legyünk, szinte testvéreként kezel. Aztán ez egyik napról a másikra megváltozik, és minden nap együtt vagyunk. Azt vettem észre, hogy ha sokáig nem találkozunk, jobban akar engem, de ha mellette vagyok, akkor nem érzem, hogy vágyna rám. Nem lehet ezekről vele beszélni, ideges lesz, azt mondja, ő ilyen. Mit tegyek, hogy ez megváltozzon?

Az olvasói levelet Ritától kaptuk, aki nincs egyedül azzal a problémával, hogy partnere nem igazán ölelgetős, puszilgatós fajta. Az ölelésre márpedig mindenkinek szüksége van, az intimitás megélésére sokan képtelenek.

Mit lehet tenni?

Az ember társas lény, egyetlen mosoly, érintés és simogatás megváltoztathatja az addigi hangulatunkat, érzelmi állapotunkat. Éppen ezért akkor, amikor a leginkább szükségünk van az érintésre, a bújásra, és ha az valamiért elmarad, elmulasztja a partner, akár véget is vethet a kapcsolatnak. A hívogató, felénk nyúló kar és érintés természetes és egészséges, mégis sokan félnek tőle, képtelenek mit kezdeni ezzel. Miért lehetséges ez?

Az érintésben nem tudunk hazudni, az érintés őszinte, tiszta és egyenes szándékú.

Mindig tudunk különbséget tenni egy baráti ölelés vagy egy szexuális töltetű simogatás között, akkor is, ha nem akarjuk magunknak bevallani. Ha valaki képes adni és kapni az érintést, ölelést, simogatást, puszikat, az azt is jelenti, hogy képes lelkileg is befogadni valakit teljesen. Ez a szexben is megmutatkozik, hiszen a szeretkezésben rengeteg féle kommunikációt adhatunk a partnernek. A szeretetteljes érintések, a gyengédség két ember között olyan mély bizalmat is kimutathat, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Éppen ezért fontos, hogy képesek legyünk minden nap kimutatni a partnernek ölelésekben, érintésekben a szeretetünket, szerelmünket.

Ha ez elmarad és egyáltalán nincs jelen a kapcsolatban, az azt jelenti, hogy a ridegebb fél képtelen megélni az intimitást a maga teljességében – erre utal a pornós szex, de ha csak az van, és semmi más érzelem nem mutatkozik meg az érintésekben. Annak, aki ilyen, valószínűleg megvan rá a maga oka, hiszen mint minden a felnőtt intim kapcsolatainkban, az érintés is a gyerekkorunkból, az anya-gyerek kapcsolatból fakad. Azoknál, akiknél még gyerekkorukban sérült a bizalom és a kötődés az édesanyával, nem lesznek olyan partnerek, akik bújósak és szeretik, ha ölelgetik, babusgatják őket.

Olvasónknak azt mondta a partnerére, hogy zárkózottabb természetű, ridegebb ember. Ha ezen szeretne változtatni, akkor terápián érdemes ezzel foglalkozni, viszont ha ő így jól érzi magát és számára kerek a világ, akkor sem a nyomásgyakorlás, sem pedig az állandó veszekedés nem fogja megoldani a problémát. Az idő sem feltétlenül, bár az idő jót tesz a bizalom kialakításának és a kötődést is erősítheti, amennyiben tesznek azért a mindennapokban, hogy kapcsolatuk mélyüljön, épüljön és szépüljön.

