Solti Ádám és párja elveszítettek egy babát

A Barátok Közt színésze és menyasszonya, Berni irigykedve fogadták a hírt, amikor Vasvári Vivien elárulta nekik a Nyerő Páros forgatása alatt, hogy újra várandós. A pár már akkor elmondta, hogy ők is nagyon szeretnének gyereket, de évek óta nem jön össze.

– mondta már a Story-nak Solti Ádám.

A magazinból az is kiderül, hogy néhány hónappal ezelőtt mégis megtörtént velük a csoda. Berni terherbe esett, de aztán a hatodik hétben rosszul lett, így orvoshoz ment. Nemcsak a magzatát, de egy orvosi hiba miatt az egyik petevezetékét is elveszítette, ami miatt csökkent a teherbe esésének az esélye.

Megnyugtatott, semmi baj, csupán azért nem látja a magzatot az ultrahangon, mert túl kicsi még. Vért vett, hogy kizárja a méhen kívüli terhességet. Továbbra is azt mondta, hogy minden rendben, a hormonszintem egy hathetes terhes nőé, és hazaküldött… Nem telt bele másfél nap, visszamentem a kórházba, mert nem szűntek a fájdalmaim, és már vérezgettem is. Újra a doktornő fogadott, még örültem, hogy legalább ismer. Megint megnyugtatott, hogy nincs baj, és újra haza akart küldeni, de akkor már nem voltam hajlandó távozni. Követeltem, hogy más is nézzen meg, mert szerintem ez nem normális állapot. Szerencsémre épp akkor lépett be egy orvos a vizsgálóba. Ő azonnal megállapította, és meg is mutatta az ultrahangon, hogy méhen kívüli terhességem van, a magzat a petefészkembe ágyazódott be. Haladéktalanul meg is operált, de a petevezetékemet már nem lehetett megmenteni. Azt mondták, ha két nappal korábban észreveszik a bajt, talán nem roncsolódik ennyire, és meg lehet menteni…