Madonna beszéde elég kínosra sikerült az MTV VMA-n

Ha Madonna 60 éves, akkor nemcsak a popzene, de mi is megöregedtünk

Madonna hosszú beszédet mondott a MTV VMA-gálán Aretha Franklin halála kapcsán, a gond csak az volt, hogy végig magáról beszélt a soul királynője helyett.

Aretha Franklin neve több mint egy perc után merült fel először, ráadásul azt sem említette, hogy mindketten Detroitból származnak. Hosszan mesélt magáról, majd a legvégén elmondta, hogy mindez nem történt volna meg vele Franklin nélkül.

A Twitterezők is kiakadtak, hogy Madonna gyakorlatilag egy az egyben a saját maga fényezésére fordítja az időt, amit Aretha Franklin emlékének kellett volna szentelnie.

Az egyetlen rész, ami valóban Franklinről szól elég rosszul sikerült, Madonna megpróbálta elénekelni a You Make Me Feel Like A (Natural Woman) című dalt, de a rajongók szerint inkább beégette vele magát.

