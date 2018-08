Élete egyik legnagyobb meglepetése érte a fiatal lányt, aki meghívott egy idegent egy kávéra

Nem gondolta túl a dolgot az ohiói Mackenzie, csak megpróbált kedves lenni egy idegennel. Amikor észrevette, hogy a Starbucksban, a sorban mögötte álló hölgynek gondjai vannak, a fiatal lány titokban hagyott pénzt az ismeretlen nő kávéjára is, aztán ment a dolgára. El is felejtette volna az egész ügyet, csakhogy amikor hazaért, egy levél várta a postaládájában – írja a Mirror.

Ahogy később a Twitteren írta:

Az ismeretlen nő Nicole néven mutatkozott be, és azt írta, amikor rájött, hogy az idegen, aki kifizette a kávéját, csak néhány háznyira lakik az otthonától, úgy érezte, feltétlenül meg kell köszönnie a kedvességet.

Yesterday I bought coffee for the lady behind me at Starbucks.. later in the day I found this is my mailbox. Small acts can make a big difference folks, spread some kindness. pic.twitter.com/awNi4LSGJq

— Mackenzie (@mackey2399) August 7, 2018