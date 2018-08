Ennél valószínűleg nincs ötletesebb, hogyan kérd meg a sci-fi rajongó barátnőd kezét

A 28 éves Varun Bhanot azt mondta a vele egyidős barátnőjének, Anisha Sethnek, hogy a születésnapja alkalmából elviszi egy helikopteres útra. A repülés mögött ugyanakkor egy sokkal nagyobb meglepetés rejlett.

A sci-fiért és az űrért rajongó Seth azt gondolta, hogy a célállomás a cheshire-i obszervatórium lesz, arra nem is gondolt, hogy 60 méter magasról egy gabonakört fog látni, benne egy üzenettel:

In my friend, I found my everything.

