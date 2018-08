Egyszerre két rabló próbálta meg ellopni a nagymama autóját, de ahhoz kicsit korábban kellett volna felkelniük – VIDEÓ

Egy biztonsági kamera felvételén látható, ahogy a két támadó elkezd az autójából kiszálló idősebb nő felé szaladni. A nőt miután ketten megragadták, megpróbálják az autójához vinni, hogy nyissa ki nekik a járművet, de az áldozat ekkor nem engedelmeskedik, sőt, egyenesen támadásba lendül. Az idősebb hölgy ezután megpróbálja megütni a rablókat, aminek a hatására az egyikőjük menekülőre fogja.

Időközben segítség is érkezik, amitől már a másik tolvaj is megrémül és ő is elmenekül a helyszínről.

Íme, az egész felvétel, hihetetlen, milyen bátorsággal száll szembe a támadókkal az idős nagymama:

Mirror