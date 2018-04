Elindult Ábel Anita új műsora

Ábel Anita február elején távozott a TV2-től, ahol két éven át számos nagy nézettségű műsort vezetett és szereplőként is több helyen feltűnt.

Már akkor bejelentette, hogy hamarosan új műsorral tér vissza az interneten, ennek az első része ma lett elérhető. Az “Anita STORY-ja” első epizódjában olyan dolgokról kérdezik ismert barátai (például Csonka András és Dobó Kata) Ábel Anitát, amiket egyébként nem kérdeztek volna meg tőle, Anita pedig érdekes helyszíneken válaszol.

Elérkezett a nagy pillanat, amire közel két hónapja készülök. Imádom! Mostantól minden pénteken irány a YouTube, iratkozzatok fel a TMChannel-re és nézzétek az Anita Story-ját. Humor, őszinteség és jó beszélgetések, ez az, amit ígérni tudok! Nagyon boldog vagyok, hogy ez a régi álmom megvalósult

– írta friss facebookos bejegyzésében Ábel Anita, aki a Deák Ferenc téren lévő óriáskeréken ülve most a lelkéről, lányáról, tévézésről is beszélt, valamint az is kiderült, hogy mit szeret inni.

A videóban feltűnik a ritkán látott férje is (5:30-tól), hogy megkérdezze, 16 év után is szereti-e még, de lánya is küldött neki videóüzenetet.

(Kiemelt kép: TV2)