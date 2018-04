Palvin Barbara állandó harcban áll a testével

A magyar származású Victoria’s Secret modell, Palvin Barbara nemrég az olasz Grazia magazinnak adott interjút, amit a Daily Mail is szemlézett.

A 24 éves szupermodell a szakmában eltöltött tíz éve alatt hatalmas sikereket ért el, azonban még mindig nem könnyű számára az, hogy tökéletesen nézzen ki.

Folyamatosan harcban állok a testemmel. Minden egyes nap egy kihívás azért, hogy jó alakom legyen és formában maradjak

– mondta a lapnak a sokszor túlsúlyosnak mondott Palvin.

A 13 éves korától modellkedő magyar lány arról is beszélt, hogy már nem vállal meztelen és félmeztelen fotózásokat, mivel egyszer átverték egy ilyen munka alkalmával. Mint mesélte, megígérték neki, hogy a fotókon nem fog látszódni a mellbimbója, de ezt nem tartották be és kiszivárogtak a felvételek. Palvin Barbara ettől függetlenül azért nem mondható túl szégyellősnek, néhány nappal ezelőtt is melltartó nélkül szaladgált.

(Kiemelt kép: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)