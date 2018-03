Önvezető módban volt a balesetet okozó Tesla

Egy Tesla Model X 38 éves sofőrje a kaliforniai Mountan View 101-es autópályán aktiválta az önvezetést, majd másodpercekkel később a beton sávelválasztónak ütközött múlt szombaton. Az autóba két másik jármű is belerohant, felgyulladt, a sofőr meghalt.

A Tesla most közölte, hogy a jármű önvezető módban volt akkor, amikor a baleset történt

– idézi a 444.hu.

Arra nem tértek ki, , hogy az autó észlelte-e a sávelválasztót, de az biztos, hogy a sofőr keze nem volt a kormányon. Az autó viszont korábban többször is figyelmeztette a sofőrt, akinek volt ideje észlelnie az útakadályt – tették hozzá.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) March 24, 2018