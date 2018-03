Egy vak férfi megmutatja, mekkora hősök a vakvezető kutyák

Amit Patel nem vakon született, csak néhány éve, egy betegség miatt veszítette el a látását, ám ez semmivel sem teszi kevésbé súlyosság a helyzetét. Ráadásul a honfitársai segítenek, pedig nem valami isten háta mögötti helyen, hanem Londonban lakik, ahol az udvariasság egész fontos része kultúrának – ám úgy tűnik, csak addig, amíg kényelmes. Amint egy pici valódi figyelemmel járna, mindjárt nem hág olyan magasra a jó modor. Miután egy alkalommal sírásközeli állapotba került egy egyszerű tömegközlekedés után, a férfi úgy döntött, megpróbálja megmutatni a világnak, milyen kemény is egy vakvezető kutya dolga, és mennyire nemtörődömök az emberek.

GoPro-kamerát erősített kutyája, Kika hátára, a felvétel pedig magáért beszél: nemhogy nem segítenek, de lökdösik a kutyát, vagy egyszerűen csak úgy tesznek, mintha a férfi és kutyája ott sem lenne. A kutyusnak saját Twitter-fiókja is van, oda került fel a videó, mely aláírásában Amid – a kutyája nevében – így fogalmaz:

If you ever wondered why dad is so concerned about my wellbeing when out & about, maybe this video will give you a glimpse of just how much focus I need to navigate a busy environment. I’m expected to do this day in & day out!@BlindDad_Uk #KikaCam #TheKikaEffect @guidedogs pic.twitter.com/dp6DPtsMhr

— Kika 🇬🇧 (@Kika_GuideDog) March 29, 2018